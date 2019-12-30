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    Канада победила Германию на молодежном ЧМ-2020

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Канады Сборная Германии
    Молодежная сборная Канады победила команду Германии (4:1) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в Чехии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Нолан Фут, Лиам Фуди, Кален Эддисон и Тай Делландреа.

    Единственную шайбу немцев забросил Янник Валенти.

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    Германия U20 — Канада U20 — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
    Голы: Фут — 2 (Бол), 11:50 — 0:1. Фоуди — 1 (Делландреа, Макисаак), 32:24 — 0:2. Эддисон — 1 (бол., Фут, Козенс), 34:01 — 0:3. Фаленти — 1 (бол., Штюцле, Шюц), 58:53 — 1:3. Делландреа — 2 (п.в., Фоуди, Макисаак), 59:50 — 1:4Вратари: Хане (59:30 — 59:50) — Хофер

    Канада набрала 6 очков и вышла на первое место в группе B. Канадцы опережают США по результату личной встречи.

    Германия занимает третью строчку. При этом сборная России опустилась на последнее место в группе.

    Напомним, 31 декабря российская команда проведет заключительный матч на групповом этапе против сборной Германии. От его исхода будет зависеть выход россиян в плей-офф турнира.

    Сборная России имеет шанс попасть в плей-офф МЧМ даже в случае поражения от Германии — правда, в овертайме или по буллитам.

    Российская команда сможет занять четвертое место, если чехи проиграют в основное время и канадцам, и американцам. 0

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