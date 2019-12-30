Канада победила Германию на молодежном ЧМ-2020

В составе победителей отличились Нолан Фут, Лиам Фуди, Кален Эддисон и Тай Делландреа.
Единственную шайбу немцев забросил Янник Валенти.
Канада набрала 6 очков и вышла на первое место в группе B. Канадцы опережают США по результату личной встречи.
Германия занимает третью строчку. При этом сборная России опустилась на последнее место в группе.
Напомним, 31 декабря российская команда проведет заключительный матч на групповом этапе против сборной Германии. От его исхода будет зависеть выход россиян в плей-офф турнира.
Сборная России имеет шанс попасть в плей-офф МЧМ даже в случае поражения от Германии — правда, в овертайме или по буллитам.
Российская команда сможет занять четвертое место, если чехи проиграют в основное время и канадцам, и американцам. 0