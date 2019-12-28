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    Швеция переиграла Швейцарию на МЧМ-2020

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    Сборная Швеции переиграла команду Швейцарии (5:2) на молодежном чемпионате мира по хоккею, проходящем в Чехии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Дубль в составе победителей оформил нападающий Самуэль Фагемо (4-я и 10-я минуты), еще по шайбе забросили Нильс Хёгландер (22), Карл Хенрикссон (30) и Лукас Рэймонд (35).

    За швейцарцев отличились Жильян Колер (40) и Нико Гросс (55).

    В следующем матче турнира сборная Швеции сыграет с командой Казахстана 30 декабря, а сборная Швейцарии встретится с командой Словакии в тот же день.

    Молодежный чемпионат мира. Группа A
    Швейцария U20 — Швеция U20 — 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
    Голы: Фагемо — 2 (Седерстрем), 3:25 — 0:1. Фагемо — 3 (Хегландер), 9:58 — 0:2. Хегландер — 2 (бол., Лундквист, Сандин), 21:28 — 0:3. Хенрикссон — 1 (Раймонд, Гиннинг), 29:02 — 0:4. Раймонд — 1 (бол., Берггрен, Хольц), 34:12 — 0:5. Колер — 1 (бол., Нусбаумер, Мозер), 39:47 — 1:5. Гросс — 1 (Колер, Вербун), 54:09 — 2:5Вратари: Холленштайн (Шарлен, 29:02) — АльнефельтБроски: 27 (8+6+13) — 27 (10+14+3)Штраф: 10 — 16
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