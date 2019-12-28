Швеция переиграла Швейцарию на МЧМ-2020

переиграла(5:2) на молодежном чемпионате мира по хоккею, проходящем в Чехии.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Самуэль Фагемо (4-я и 10-я минуты), еще по шайбе забросили Нильс Хёгландер (22), Карл Хенрикссон (30) и Лукас Рэймонд (35).

За швейцарцев отличились Жильян Колер (40) и Нико Гросс (55).

В следующем матче турнира сборная Швеции сыграет с командой Казахстана 30 декабря, а сборная Швейцарии встретится с командой Словакии в тот же день.