Финляндия забросила 8 шайб в ворота Словакии на МЧМ-2020

разгромила(8:1) в матче группового этапа на молодежном чемпионате мира, проходящем в Чехии.

По два очка в этом матче набрали братья Ряти. На счету Аку дубль, у Аату гол и результативная передача.

Еще по разу в составе Финляндии отличились Патрик Пуйстола, Йоонас Оден, Микко Кокконен, Ээмиль Эрхольц и Вилле Петман.

У словаков отличился Роберт Дзуган.

Следующий матч финны проведут 29 декабря против сборной Казахстана, словаки днем позже сыграют с командой Швейцарии.