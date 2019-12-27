Сборная США победила Германию на молодежном ЧМ

одержала победу над(6:3) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2020, проходящего в Чехии.

В составе победителей отличились Джордан Харрис, Зак Джонс, Шейн Пинто, Кертис Холл, Бобби Бринк и Оливер Вальстрем.

Нападающий американцев Тревор Зеграс отметился в этом матче 4 результативными передачами.

За немцев дубль оформил Йон Петерка, еще одну шайбу забросил Доминик Бокк, на счету которого две передачи.

Сборная США с 3 очками присоединилась к лидерам группы В, Канаде и Чехии. Следующий матч команда проведет 29 декабря против России.

Германия из-за худшей по сравнению с Россией разницы забитых и пропущенных шайб оказалась на последнем 5-м месте в турнирной таблице. 28 декабря немцев ждет матч против команды Чехии.