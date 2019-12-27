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    Сборная США победила Германию на молодежном ЧМ

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Германии
    Сборная США одержала победу над командой Германии (6:3) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2020, проходящего в Чехии.

    США — Германия
    США — Германия

    В составе победителей отличились Джордан Харрис, Зак Джонс, Шейн Пинто, Кертис Холл, Бобби Бринк и Оливер Вальстрем.

    Нападающий американцев Тревор Зеграс отметился в этом матче 4 результативными передачами.

    За немцев дубль оформил Йон Петерка, еще одну шайбу забросил Доминик Бокк, на счету которого две передачи.

    Сборная США с 3 очками присоединилась к лидерам группы В, Канаде и Чехии. Следующий матч команда проведет 29 декабря против России.

    Германия из-за худшей по сравнению с Россией разницы забитых и пропущенных шайб оказалась на последнем 5-м месте в турнирной таблице. 28 декабря немцев ждет матч против команды Чехии.

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    Германия U20 — США U20 — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
    Голы: Петерка — 1 (бол., Штюцле, Бокк), 2:32 — 1:0. Харрис — 1 (Зеграс, Калиев), 7:04 — 1:1. Джонс — 1 (Зеграс, Пинто), 18:37 — 1:2. Петерка — 2 (бол., Зайдер, Бокк), 22:53 — 2:2. Бокк — 1 (Шюц, Райхель), 28:36 — 3:2. Пинто — 3 (Зеграс, Миллер), 34:16 — 3:3. Холл — 1 (Зеграс, Пивонька), 38:31 — 3:4. Бринк — 1 (бол., Робертсон, Вальстрем), 47:18 — 3:5. Вальстрем — 1 (Пинто), 50:51 — 3:6Вратари: Анчичка — ВольфБроски: 20 (7+8+5) — 29 (6+13+10)Штраф: 8 — 12
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