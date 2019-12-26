Сборная Швейцарии обыграла Казахстан в матче МЧМ-2020

уступила(3:5) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2020.

В составе победителей дубль оформил Мэттью Вербун,еще по разу отличились Жереми Гербер, Йоэль Зальцгербер и Джан-Марко Веттер.

За казахскую команду две шайбы забросил Максим Мусоров, еще один гол на счету Руслана Дёмина.

27 декабря Казахстан в рамках группы А сыграет со Словакией. 28 декабря Швейцария встретится с Швецией.