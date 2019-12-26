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    Сборная Швейцарии обыграла Казахстан в матче МЧМ-2020

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Швейцарии Сборная Казахстана
    Сборная Казахстана уступила команде Швейцарии (3:5) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2020.

    Сборная Швейцарии
    Сборная Швейцарии

    В составе победителей дубль оформил Мэттью Вербун,еще по разу отличились Жереми Гербер, Йоэль Зальцгербер и Джан-Марко Веттер.

    За казахскую команду две шайбы забросил Максим Мусоров, еще один гол на счету Руслана Дёмина.

    27 декабря Казахстан в рамках группы А сыграет со Словакией. 28 декабря Швейцария встретится с Швецией.

    Молодежный чемпионат мира. Группа A
    Швейцария U20 — Казахстан U20 — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
    Голы: Вербун — 1, 2:49 — 1:0. Мусоров — 1 (Бойко), 15:10 — 1:1. Гербер — 1 (бол., Эбишер), 18:51 — 2:1. Демин — 1 (Бондаренко), 24:54 — 2:2. Зальцгебер — 1, 30:37 — 3:2. Мусоров — 2, 35:39 — 3:3. Веттер — 1 (Эбишер, Сопа), 48:55 — 4:3. Вербун — 2, 53:54 — 5:3Вратари: Холленштайн — НурекБроски: 34 (13+13+8) — 19 (4+7+8)Штраф: 8 — 6
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