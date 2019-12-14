В матче Кубка Первого канала сборнаякрупно обыграла команду

Финляндия разгромила Швецию на Кубке Первого канала globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Встреча, которая прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве, завершилась со счетом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0).

Первая 20-минутка прошла без голов. Во втором периоде шведы открыли счет благодаря голу Даниэля Бродина, но еще до перерыва пропустили дважды: Ессе Пульюярви счет сравнял, а Ере Карьялайнен вывел финскую команду вперед. В третьем периоде отличились Миро Аалтонен, Валттери Пуустинен и вратарь Франс Туохимаа, поразивший пустые ворота.

Сборная Финляндии вышла на первое место в таблице Кубка Первого канала, набрав четыре очка. Шведы располагаются на второй строчке с тремя очками.

В заключительном матче российского этапа Евротура Финляндия 15 декабря сыграет со сборной России на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Шведы в Москве встретятся с Чехией.