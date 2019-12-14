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    Финляндия разгромила Швецию на Кубке Первого канала

    Хоккей Евротур Кубок Первого канала Сборная Швеции Сборная Финляндии
    В матче Кубка Первого канала сборная Финляндии крупно обыграла команду Швеции.

    Финляндия разгромила Швецию на Кубке Первого канала
    Финляндия разгромила Швецию на Кубке Первого канала

    Встреча, которая прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве, завершилась со счетом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0).

    Первая 20-минутка прошла без голов. Во втором периоде шведы открыли счет благодаря голу Даниэля Бродина, но еще до перерыва пропустили дважды: Ессе Пульюярви счет сравнял, а Ере Карьялайнен вывел финскую команду вперед. В третьем периоде отличились Миро Аалтонен, Валттери Пуустинен и вратарь Франс Туохимаа, поразивший пустые ворота.

    Сборная Финляндии вышла на первое место в таблице Кубка Первого канала, набрав четыре очка. Шведы располагаются на второй строчке с тремя очками.

    В заключительном матче российского этапа Евротура Финляндия 15 декабря сыграет со сборной России на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Шведы в Москве встретятся с Чехией.

    Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
    Финляндия — Швеция — 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
    Голы: Бродин — 2 (Сильвегорд), 23:37 — 0:1. Пульюярви — 1 (бол., Аалтонен, Иконен), 29:28 — 1:1. Карьялайнен — 1 (бол., Кемиляйнен, Аалтонен), 37:15 — 2:1. Аалтонен — 3 (Кемиляйнен, Няттинен), 55:32 — 3:1. Пуустинен — 1, 57:26 — 4:1. Туохимаа — 1 (п.в.), 58:00 — 5:1Вратари: Туохимаа — РейдеборнШтраф: 8 — 10
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