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    «Спартак» потерпел поражение от «Йокерита»

    Хоккей КХЛ Йокерит Спартак Витязь Торпедо Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Йокерита» — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).

    Хоккеисты «Йокерита»
    Хоккеисты «Йокерита»

    У хозяев точные броски нанесли Стив Мозес (6 минута), Микко Лехтонен (13) и Сами Леписте (40). Гости ответили голами Анатолия Никонцева (13) и Каспарса Даугавиньша (54).

    Для финской команды эта победа стала четвертой подряд. «Красно-белые» проиграли третью встречу из четырех последних.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Мозес — 5 (Хаапала, Норман), 5:32 — 1:0. Лехтонен — 9 (бол., Леписто), 12:04 — 2:0. Никонцев — 5 (Даугавиньш, Мусин), 12:37 — 2:1. Леписто — 3 (бол., Лехтонен, Хаапала), 39:51 — 3:1. Даугавиньш — 7 (Кулик, Зубов), 53:36 — 3:2Вратари: Калниньш — Гудачек (59:20)Штраф: 10 — 14Броски: 26 (10+10+6) — 25 (7+8+10)

    В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает шестое место (43 очка), а «Йокерит» — четвертое (45 очков).

    В еще одном матче «Витязь» на домашней арене одолел «Торпедо» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
    Голы: Макеев — 10 (Семин), 15:32 — 1:0. Аалтонен — 9 (Макеев, Семин), 25:21 — 2:0. Йормакка — 6 (Няттинен, Бывальцев), 28:28 — 3:0. Ильин — 4 (бол., Аляев, Баранцев), 36:01 — 3:1. Жафяров — 14 (мен., Шредер), 41:09 — 3:2Вратари: Ежов — Линдбек (58:40)Штраф: 20 — 8Броски: 28 (12+10+6) — 26 (9+10+7)

    «Витязь» — пятый в Западной конференции (45 очков), «Торпедо» — седьмое (42 очка). 0

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