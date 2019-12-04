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    Хайнс уволен из «Нью-Джерси Дэвилз»

    Хоккей Нью-Джерси Дэвилз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Руководство «Нью-Джерси Дэвилз» объявило об увольнении с поста главного тренера команды Джона Хайнcа, сообщает пресс-служба клуба.

    Джон Хайнc
    Джон Хайнc

    Исполняющим обязанности наставника «Нью-Джерси» станет Ален Насреддин, а ассистентом последнего будет Питер Хорачек.

    «Нью-Джерси Дэвилз» в нынешнем сезоне провели 26 матчей в регулярном чемпионате, потерпев в них семнадцать поражений.

    На данный момент в её активе 22 очка, что позволяет занимать лишь пятнадцатое место в турнирной таблице Западной конференции.

    Хайнс работал с «Нью-Джерси» с командой более четырёх лет и провёл у её руля 354 матча, одержав в них 150 побед.

    В 2018 году он впервые за шесть лет вывел «Дэвилз» в плей-офф. 0

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