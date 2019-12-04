Гол Якимова принес «Северстали» победу над рижским «Динамо»

Череповецкаяобыграла рижское(1:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу забросил Богдан Якимов.

Таким образом, «Северсталь» набрала 29 очков и занимает 10-е место на «Западе», а рижский клуб (27) расположился строчкой ниже.

6 декабря команда Андрея Разина сыграет с минским «Динамо», а латвийцы 7-го числа встретятся с «Автомобилистом».