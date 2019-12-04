Гол Якимова принес «Северстали» победу над рижским «Динамо»

«Северсталь»
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Единственную шайбу забросил Богдан Якимов.
Таким образом, «Северсталь» набрала 29 очков и занимает 10-е место на «Западе», а рижский клуб (27) расположился строчкой ниже.
6 декабря команда Андрея Разина сыграет с минским «Динамо», а латвийцы 7-го числа встретятся с «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Якимов — 4 (Хабаров), 58:15 — 0:1Нереализованный буллит: Дарзиньш (Динамо), 28:59 (Вратарь)Вратари: Салак (58:52) — ПодъяпольскийБроски: 22 (7+8+7) — 28 (8+14+6)Штраф: 4 — 8