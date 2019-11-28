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    Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

    Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Нью-Йорк Рейнджерс Вегас Голден Найтс Прогнозы на НХЛ
    НХЛ на официальном сайте назвала имена трех лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    Главной звездой дня стал нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин. Российский форвард оформил дубль и еще трижды ассистировал партнёрам в матче с «Ванкувер» (8:6). Окончательный счет Евгений установил, поразив пустые ворота.

    Второй звездой дня стал голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 41 из 43 бросков по своим воротам в победном матче против «Каролины» (3:2).

    Третья звезда — Макс Пачоретти из «Вегаса», отметившийся 2 (1+1) очками во встрече с «Нэшвиллом» (4:3 ОТ). 0

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