Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте назвала имена трех лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Главной звездой дня стал нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин. Российский форвард оформил дубль и еще трижды ассистировал партнёрам в матче с «Ванкувер» (8:6). Окончательный счет Евгений установил, поразив пустые ворота.

Второй звездой дня стал голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 41 из 43 бросков по своим воротам в победном матче против «Каролины» (3:2).

Третья звезда — Макс Пачоретти из «Вегаса», отметившийся 2 (1+1) очками во встрече с «Нэшвиллом» (4:3 ОТ). 0