«Авангард» по буллитам одолел «Куньлунь»

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Пекине, завершилась со счетом 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время в составе победителей отличились Егор Мартынов (16 минута) и Семен Кошелев (20), который также реализовал победный буллит.

У проигравших отличились Адам Кракнелл (13) и Эндрю Миллер (25).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Крэкнелл — 7 (мен., Спроул), 12:53 — 1:0. Мартынов — 2, 15:45 — 1:1. Кошелев — 4 (Семенов), 19:32 — 1:2. Миллер — 8 (Йип), 24:49 — 2:2Победный буллит: КошелевВратари: Грубец — БобковШтраф: 6 — 2Броски: 27 (7+9+10+1) — 35 (8+13+12+2)

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (45 очков), а «Куньлунь» — десятое (32 очка). 0