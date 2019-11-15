Рижское «Динамо» на своем льду переиграло «Витязь»

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Картер Эштон, Гинтс Мейя, Никита Сетдиков, а также Андрис Джериньш.
Отметим, что для подмосковной команды это поражение стало третьим кряду.
На данный момент у команды Гиртса Анкипанса 22 очка в активе и 10-е место на Западе. У «Витязя» 35 очков и третья строчка.
17 ноября рижское «Динамо» встретится на своей площадке с ХК «Сочи». Подмосковный клуб в этот же день проведёт выездной матч с «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Витязь» (Подольск) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы: Эштон — 5 (бол., Бартулис, Сетдиков), 10:48 — 1:0. Мейя — 4, 35:01 — 2:0. Сетдиков — 2, 48:42 — 3:0. Джериньш — 2 (мен., п.в.), 52:48 — 4:0Вратари: Салак — Ежов (Сапрыкин, 49:38, 51:02 — 52:48)Штраф: 12-4Броски: 27 (9+12+6) — 28 (6+10+12)