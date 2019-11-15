Рижское «Динамо» на своем льду переиграло «Витязь»

Рижскоена своей площадке победило подольскийв матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Фрагмент матча twitter.com/hcdinamoriga 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей отличились Картер Эштон, Гинтс Мейя, Никита Сетдиков, а также Андрис Джериньш.

Отметим, что для подмосковной команды это поражение стало третьим кряду.

На данный момент у команды Гиртса Анкипанса 22 очка в активе и 10-е место на Западе. У «Витязя» 35 очков и третья строчка.

17 ноября рижское «Динамо» встретится на своей площадке с ХК «Сочи». Подмосковный клуб в этот же день проведёт выездной матч с «Торпедо».