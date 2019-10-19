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    Стали известны зарплатные ведомости клубов Восточной конференции КХЛ

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    Названы зарплатные бюджеты клубов Восточной конференции КХЛ.

    Стали известны зарплатные ведомости клубов Восточной конференции КХЛ
    Стали известны зарплатные ведомости клубов Восточной конференции КХЛ

    Отмечается, что самые большие платежные ведомости имеют «Металлург» (1,5 млрд), «Авангард» (1,4 млрд), «Ак Барс» (1,35 млрд), «Автомобилист» (1,2 млрд) и «Салават Юлаев» (1,2 млрд).

    Самая маленькая платежная ведомость в Восточной конференции и во всей лиге у «Адмирала» — 250 млн. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

    Размеры зарплатных бюджетов клубов КХЛ Восточной конференции:

    «Металлург» (Магнитогорск) — 1,5 млрд

    «Авангард» (Омск) — 1,4

    «Ак Барс» (Казань) — 1,35

    «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1,2

    «Салават Юлаев» (Уфа) — 1,2

    «Трактор» (Челябинск) — 0,7

    «Куньлунь» (Пекин) — 0,65

    «Сибирь» (Новосибирск) — 0,6

    «Барыс» (Нур-Султан) — 0,6

    «Амур» (Хабаровск) — 0,55

    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0,45

    «Адмирал» (Владивосток) — 0,25 0

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