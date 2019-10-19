Стали известны зарплатные ведомости клубов Восточной конференции КХЛ
globallookpress.com
Отмечается, что самые большие платежные ведомости имеют «Металлург» (1,5 млрд), «Авангард» (1,4 млрд), «Ак Барс» (1,35 млрд), «Автомобилист» (1,2 млрд) и «Салават Юлаев» (1,2 млрд).
Самая маленькая платежная ведомость в Восточной конференции и во всей лиге у «Адмирала» — 250 млн. Об этом сообщает «РБК-Спорт».
Размеры зарплатных бюджетов клубов КХЛ Восточной конференции:
«Металлург» (Магнитогорск) — 1,5 млрд
«Авангард» (Омск) — 1,4
«Ак Барс» (Казань) — 1,35
«Автомобилист» (Екатеринбург) — 1,2
«Салават Юлаев» (Уфа) — 1,2
«Трактор» (Челябинск) — 0,7
«Куньлунь» (Пекин) — 0,65
«Сибирь» (Новосибирск) — 0,6
«Барыс» (Нур-Султан) — 0,6
«Амур» (Хабаровск) — 0,55
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0,45
«Адмирал» (Владивосток) — 0,25 0