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    Российский форвард «Вегаса» попался на допинге

    Вегас Голден Найтс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

    Валентин Зыков
    Валентин Зыков

    Такое решение принято в связи с тем, что российский спортсмен нарушил антидопинговые правила.

    «Нас уведомили, что Валентин нарушил антидопинговые правила. Мы постоянно следим за питанием, потреблением добавок и общим рационом наших спортсменов на протяжении всего сезона.

    Зыков сознательно использовал запрещённое вещество, без согласия, не поставив в известность клуб. Мы поддерживаем и уважаем принятое решение», — говорится в заявлении на официальном сайте «рыцарей».

    В этом сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени.

    В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1». 0

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