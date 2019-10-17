Российский форвард «Вегаса» попался на допинге

Нападающий «Вегас Голден Найтс»дисквалифицирован на 20 матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба лиги

Такое решение принято в связи с тем, что российский спортсмен нарушил антидопинговые правила.

«Нас уведомили, что Валентин нарушил антидопинговые правила. Мы постоянно следим за питанием, потреблением добавок и общим рационом наших спортсменов на протяжении всего сезона.

Зыков сознательно использовал запрещённое вещество, без согласия, не поставив в известность клуб. Мы поддерживаем и уважаем принятое решение», — говорится в заявлении на официальном сайте «рыцарей».

В этом сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени.

В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1». 0