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    Умер 29-летний хоккеист «Сибири»

    КХЛ Сибирь
    Защитник новосибирской «Сибири» Самвел Мнацян, проходивший лечение от рака, скончался на 30-м году жизни, сообщает официальный сайт ФХР.

    Самвел Мнацян
    Самвел Мнацян

    «В течение года он мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет.

    Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна», — говорится в сообщении.

    Мнацян в КХЛ выступал за казахстанский «Барыс», нижнекамский «Нефтехимик», владивостокский «Адмирал», в мае 2018 года стал игроком «Сибири».

    За новосибирский клуб он так и не успел дебютировать, поскольку в августе прошлого году у него диагностировали онкологическое заболевание. 0

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