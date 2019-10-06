Умер 29-летний хоккеист «Сибири»

Защитник новосибирской «Сибири», проходивший лечение от рака, скончался на 30-м году жизни, сообщает официальный сайт ФХР.

«В течение года он мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет.

Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна», — говорится в сообщении.

Мнацян в КХЛ выступал за казахстанский «Барыс», нижнекамский «Нефтехимик», владивостокский «Адмирал», в мае 2018 года стал игроком «Сибири».

За новосибирский клуб он так и не успел дебютировать, поскольку в августе прошлого году у него диагностировали онкологическое заболевание. 0