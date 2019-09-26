«Нефтехимик» по буллитам уступил «Куньлуню»

«Нефтехимик»
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В составе победителей шайбы забросили Люк Локхарт (3-я минута), Брэндон Ип (50) и Эндрю Миллер (52). В серии буллитов решающий бросок на счету Вонга Тайлера.
За нижнекамский клуб отличились Павел Куликов (4), Степан Захарчук (42) и Павел Порядин (53).
«Нефтехимик» набрал девять очков и расположился на строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе восемь очков, занимает десятое место.
В следующем матче «Нефтехимик» на своем льду сыграет против минского «Динамо», а «Куньлунь» в гостях встретится с «Ак Барсом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Локхарт — 2 (Крэкнелл, Вонг), 2:50 — 0:1. Куликов — 1 (бол., Захарчук), 3:56 — 1:1. Захарчук — 2 (бол., Рясенский), 41:53 — 2:1. Йип — 2 (Вольски, Миллер), 49:40 — 2:2. Миллер — 2, 51:08 — 2:3. Порядин — 6 (Митчелл, Уайт), 52:57 — 3:3Победный буллит: ВонгВратари: Барулин — СмитБроски: 30 (5+8+12+5) — 34 (10+14+8+2)Штраф: 8 — 12