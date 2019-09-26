«Нефтехимик» по буллитам уступил «Куньлуню»

Нижнекамскийв серии буллитов проиграл(3:4 ПБ) в домашнем мачте регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Люк Локхарт (3-я минута), Брэндон Ип (50) и Эндрю Миллер (52). В серии буллитов решающий бросок на счету Вонга Тайлера.

За нижнекамский клуб отличились Павел Куликов (4), Степан Захарчук (42) и Павел Порядин (53).

«Нефтехимик» набрал девять очков и расположился на строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе восемь очков, занимает десятое место.

В следующем матче «Нефтехимик» на своем льду сыграет против минского «Динамо», а «Куньлунь» в гостях встретится с «Ак Барсом».