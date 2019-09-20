«Витязь» продлил победную серию до шести матчей

Хоккеисты «Витязя»
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Антон Ландер на 16-й минуте вывел «железнодорожников» вперед. На 23-й минуте Павел Кудрявцев удвоил преимущество хозяев.
Гости отыгрались еще до завершения второго периода благодаря точным броскам Миро Аалтонена и Якуба Ержабека.
Победную для подмосковной команды шайбу забросил Святослав Гребенщиков на 42-й минуте.
Для подопечных Михаила Кравца эта победа стала шестой подряд.
В турнирной таблице Западной конференции «Витязь» идет первым (14 очков), а «Локомотив» — восьмым (6 очков). 0