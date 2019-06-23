Национальная хоккейная лига и НХЛПА (профсоюз игроков) объявили об изменении размера потолка зарплат на следующий сезон.

НХЛ объявила потолок зарплат на новый сезон globallookpress.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Так, потолок зарплат составит 81,5 миллиона долларов, что на 2 миллиона больше, нежели в прошлом сезоне. Также отмечается, что эта сумма на полтора миллиона меньше предполагаемого потолка зарплат, о котором комиссионер Гэри Беттмэн говорил на заседании совета директоров в декабре прошлого года.

Кроме того, был установлен нижний предел зарплат игроков. В сезоне-2019/20 он составит 60,2 миллиона долларов (58,8 миллионов — в минувшем сезоне).

Впервые потолок зарплат в НХЛ был введен в 2005 году. Первоначально он составлял 39 миллионов долларов в год. Потолок зарплат был придуман, чтобы уравнять клубы с разными экономическими возможностями и не дать богатым командам приобрести всех лучших игроков. 0