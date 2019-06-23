ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарСледующий клуб Неймара. Плюсы и минусы «МЮ», «Барселоны» и «Реала»
  • 08:17
    • Лобов победил Малиньяджи единогласным решением судей
  • 23:57
    • Сборная Бразилии отправила пять безответных мячей в ворота Перу
  • 23:18
    • Сборная России вышла в лидеры общего зачета Европейских игр
  • 20:48
    • «Нэшвилл» обменял Суббана в «Нью-Джерси»
  • 19:51
    • «Барселона» отказалась от трансфера де Лигта
    Все новости спорта

    НХЛ объявила потолок зарплат на новый сезон

    НХЛ Вокруг хоккея
    Национальная хоккейная лига и НХЛПА (профсоюз игроков) объявили об изменении размера потолка зарплат на следующий сезон.

    НХЛ объявила потолок зарплат на новый сезон
    НХЛ объявила потолок зарплат на новый сезон

    Так, потолок зарплат составит 81,5 миллиона долларов, что на 2 миллиона больше, нежели в прошлом сезоне. Также отмечается, что эта сумма на полтора миллиона меньше предполагаемого потолка зарплат, о котором комиссионер Гэри Беттмэн говорил на заседании совета директоров в декабре прошлого года.

    Кроме того, был установлен нижний предел зарплат игроков. В сезоне-2019/20 он составит 60,2 миллиона долларов (58,8 миллионов — в минувшем сезоне).

    Впервые потолок зарплат в НХЛ был введен в 2005 году. Первоначально он составлял 39 миллионов долларов в год. Потолок зарплат был придуман, чтобы уравнять клубы с разными экономическими возможностями и не дать богатым командам приобрести всех лучших игроков. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Итоги сезона в НХЛ. Золушка в стиле «Блюз», потухающие «Молнии» и взлет Свечникова
  • 14/06/2019 в 15:36
    •
  • Прогноз
  • Катар — Аргентина
  • 2.03
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Избежит ли Аргентина вылета из Кубка Америки?
  • Катар — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Колумбия и Парагвай не забьют много голов
  • Колумбия — Парагвай. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Решит ли Аргентина свои проблемы в атаке?
  • Катар — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Мелочь в кармане Сульшера. У «МЮ» опять проблемы на трансферном рынкеЗа десять дней до старта предсезонки «Ман Юнайтед» подписал лишь одного игрока. 21/06/2019 в 18:310
  • 08:34
    • НХЛ объявила потолок зарплат на новый сезон
  • 09:15
    • ПСЖ — фаворит на подписание Коутиньо
  • 09:01
    • Российские волейболисты обыграли команду Болгарии в матче Лиги наций
    Мохамед Салах Футбол КАН-2019. Пять фактов о расширенном турниреВ Египте стартует континентальное первенство Африки 21/06/2019 в 12:430
  • Экспресс дня

  • Что принесет развязка в группе А на Кубке Америки?
  • 2.88
    •
  • 08:48
    • Экс-наставник «Спартака» может возглавить иранский клуб
  • 08:03
    • Сборная США разгромила Тринидад и Тобаго на Золотом кубке КОНКАКАФ
  • 00:54
    • Гвинея и Мадагаскар победителя не определили
    Легенды стали героями интернета Футбол Месси против Роналду. Ненависть как следствие технического прогрессаДве легенды футбола стали главными героями битвы фанатов в виртуальной реальности 20/06/2019 в 23:400
  • 17:28
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 16-й
  • 15:57
    • «Зениту» интересен форвард «Эвертона»
  • 00:06
    • Испания разгромила Польшу на молодежном чемпионате Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие