НХЛ объявила потолок зарплат на новый сезон
globallookpress.com
Так, потолок зарплат составит 81,5 миллиона долларов, что на 2 миллиона больше, нежели в прошлом сезоне. Также отмечается, что эта сумма на полтора миллиона меньше предполагаемого потолка зарплат, о котором комиссионер Гэри Беттмэн говорил на заседании совета директоров в декабре прошлого года.
Кроме того, был установлен нижний предел зарплат игроков. В сезоне-2019/20 он составит 60,2 миллиона долларов (58,8 миллионов — в минувшем сезоне).
Впервые потолок зарплат в НХЛ был введен в 2005 году. Первоначально он составлял 39 миллионов долларов в год. Потолок зарплат был придуман, чтобы уравнять клубы с разными экономическими возможностями и не дать богатым командам приобрести всех лучших игроков. 0