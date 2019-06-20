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    Василевский признан лучшим вратарем НХЛ сезона-2018/19

    НХЛ Вокруг хоккея Тампа-Бэй Лайтнинг
    Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский стал обладателем «Везина Трофи» — награды лучшему вратарю сезона. Церемония вручения наград НХЛ проходила в Лас-Вегасе.

    Андрей Василевский
    Андрей Василевский

    24-летний россиянин в борьбе за звание лучшего вратаря сезона обошел Бена Бишопа​ из «Далласа» и Робина Ленера из «Айлендерс».

    Для самого Василевского это было второе попадание кряду в тройку финалистов. Он — второй россиянин в истории, победивший в этой номинации, после Сергея Бобровского.

    Василевский по итогам регулярного сезона-2018/19 одержал больше всех побед в лиге (39), разделил с Ленером четвертое место по «сухим матчам» (6) и помог «Тампе» повторить рекорд НХЛ по победам в течение регулярного сезона (62) и завоевать Президентский кубок. 0

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