Василевский признан лучшим вратарем НХЛ сезона-2018/19

Голкипер «Тампа-Бэй»стал обладателем «Везина Трофи» — награды лучшему вратарю сезона. Церемония вручения наград НХЛ проходила в Лас-Вегасе.

24-летний россиянин в борьбе за звание лучшего вратаря сезона обошел Бена Бишопа​ из «Далласа» и Робина Ленера из «Айлендерс».

Для самого Василевского это было второе попадание кряду в тройку финалистов. Он — второй россиянин в истории, победивший в этой номинации, после Сергея Бобровского.

Василевский по итогам регулярного сезона-2018/19 одержал больше всех побед в лиге (39), разделил с Ленером четвертое место по «сухим матчам» (6) и помог «Тампе» повторить рекорд НХЛ по победам в течение регулярного сезона (62) и завоевать Президентский кубок. 0