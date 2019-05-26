Воробьев: За бронзу в первую очередь нужно поблагодарить Василевского

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу в бронзовом матче чемпионата мира против Чехии (3:2 Б).

«Сегодня игра была, как на волнах, все могло повернуться в любую сторону. Нам было непросто, но и сопернику тоже.

Василевский сыграл здорово. Поговорили с ребятами. Хорошо, что парни понимали, что стоит на кону.

У нас одна команда. Такой состав, невозможно, чтобы каждый забил по восемнадцать голов.

В сборной одно игровое время, а в клубах многие ребята привыкли по-разному играть в этом плане. Одна игра у нас не получилась.

Спасибо ребятам, что приехали, прииехали с позитивным настроем. Не занимались перетягиванием одеяла.

Было всего понемногу. И физика, и нокаут, и "нам надо" — это психология. Покидаем турнир с двояким ощущением. Хотелось, конечно, большего.

Всего одна игра нас от этого отделила, из десяти игр на турнире мы выиграли девять. За бронзу в первую очередь нужно поблагодарить Василевского», — приводит слова тренера пресс-служба ФХР. 0