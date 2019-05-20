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    Сборная Швеции вырвала победу у Латвии на ЧМ-2019

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Латвии Сборная Швеции
    Сборная Швеции одержала победу над командой Латвии (5:4) в матче группового турнира чемпионата мира-2019, проходящего в Словакии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Элиас Петтерссон, Адриан Кемпе, Антон Ландер, Патрик Хёрнквист и Деннис Расмуссен.

    За латвийскую команду хет-трик оформил Роберт Букартс, еще одну шайбу забросил Янис Якс.

    Швеция набрала 15 очков и осталась на третьем месте в турнирной таблице. Латвия с 6 баллами расположилась на 5-й строчке — команда Боба Хартли лишилась шансов на плей-офф.

    Судьба первого места в группе B решится в матче Россия — Швеция 21 мая.

    Чемпионат мира. Группа B
    Швеция — Латвия — 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)
    Голы: Э. Петтерссон — 2 (бол., Ландескуг, Линдхольм), 10:15 — 1:0. Роб. Букартс — 2 (бол., Рих. Букартс, Фрейбергс), 29:35 — 1:1. А. Кемпе — 3 (Нюландер, Клингберг), 33:38 — 2:1. Роб. Букартс — 3 (бол.), 41:11 — 2:2. Якс — 1 (Рих. Букартс, Дарзиньш), 43:42 — 2:3. Ландер — 4 (А. Кемпе), 49:00 — 3:3. Хернквист — 6 (Нюландер, Веннберг), 50:09 — 4:3. Роб. Букартс — 4 (Индрашис, Сотниекс), 56:36 — 4:4. Расмуссен — 2 (п.в.), 59:26 — 5:4Вратари: Лундквист — Гудлевскис (Мерзликинс, 58:07, Гудлевскис, 59:26)Броски: 35 (11+12+12) — 29 (4+13+12)Штраф: 6 — 6
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