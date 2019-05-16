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    Сборная Швеции забросила девять шайб Австрии на ЧМ-2019

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Швеции
    Сборная Швеции разгромила команду Австрии (9:1) в матче 4-го тура группового этапа чемпионата мира-2019, проходящем в Словакии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Габриэль Ландескуг, Маркус Крюгер, Вильям Нюландер, Адам Ларссон, Марио Кемпе, Деннис Расмуссен, Элиас Линдхольм, Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петтерссон.

    Единственную шайбу австрийцев забросил Михаэль Раффль.

    Сборная Швеции набрала 9 очков и расположилась на третьем месте в группе B. Австрия, проиграв все четыре встречи на турнире, занимает седьмое место.

    Чемпионат мира. Группа B
    Швеция — Австрия — 9:1 (5:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Ландескуг — 1 (Э. Петтерссон, Линдхольм), 1:09 — 1:0. Крюгер — 2 (Линдблум), 2:37 — 2:0. Нюландер — 3 (Веннберг, Хернквист), 5:41 — 3:0. Ларссон — 1 (Нюландер), 7:32 — 4:0. А. Кемпе — 2 (Ландер, Экхольм), 14:39 — 5:0. Расмуссен — 1 (мен., Крюгер), 29:13 — 6:0. Линдхольм — 1 (Ландескуг, М. Петтерссон), 33:22 — 7:0. Экман-Ларссон — 1 (бол., Веннберг, Хернквист), 42:40 — 8:0. Э. Петтерссон — 1 (Линдхольм, Ландескуг), 45:31 — 9:0. М. Раффль — 2 (Хофер, Шлахер), 47:46 — 9:1Вратари: Лундквист — ШтаркбаумБроски: 36 (15+7+14) — 22 (4+7+11)Штраф: 8 — 10
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