Сборная Швеции забросила девять шайб Австрии на ЧМ-2019

Сборная Швеции разгромила команду Австрии (9:1) в матче 4-го тура группового этапа чемпионата мира-2019, проходящем в Словакии.

В составе победителей отличились Габриэль Ландескуг, Маркус Крюгер, Вильям Нюландер, Адам Ларссон, Марио Кемпе, Деннис Расмуссен, Элиас Линдхольм, Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петтерссон.

Единственную шайбу австрийцев забросил Михаэль Раффль.

Сборная Швеции набрала 9 очков и расположилась на третьем месте в группе B. Австрия, проиграв все четыре встречи на турнире, занимает седьмое место.