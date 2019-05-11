ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фред10 футболистов, которые провалились в АПЛ в этом сезоне
  • 23:55
    • Сборная Норвегии пропустила 7 шайб от Чехии
  • 23:24
    • Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Фиорентиной»
  • 22:52
    • «Монако» проиграл «Ниму» и приблизился к зоне вылета
  • 21:59
    • Бертенс выиграла турнир в Мадриде, одолев Халеп
  • 21:35
    • «Лацио» на выезде обыграл «Кальяри»
    Все новости спорта

    Сборная Норвегии пропустила 7 шайб от Чехии

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Норвегии Сборная Чехии
    Сборная Чехии разгромила команду Норвегии (7:2) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2019.

    Норвегия — Чехия
    Норвегия — Чехия

    В составе победителей дубли оформили Филип Гронек и Михаэль Фролик, еще по шайбе забросили Михал Ржепик, Филип Хитил и Доминик Кубалик.

    За норвежцев отличились Тобиас Линдстрём и Сондре Ольден.

    На счету чехов это вторая победа в двух играх, норвежцы потерпел два поражения в двух играх. В стартовом матче ЧМ Норвегия уступила России 2:5.

    13 мая сборная Чехии встретится в Братиславе с командой России.

    Чемпионат мира. Групповой турнир. Группа B
    Норвегия — Чехия — 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)
    Голы: Гронек — 1 (Ворачек, Фролик), 2:33 — 0:1. Гронек — 2 (Кубалик, Ржепик), 6:34 — 0:2. Линдстрем — 1 (бол., Холес, Мартинсен), 10:14 — 1:2. Фролик — 2 (мен., Ворачек), 15:32 — 1:3. Фролик — 3 (бол.), 23:17 — 1:4. Ржепик — 1 (Кубалик, Гронек), 33:36 — 1:5. Улден — 1 (Холес), 40:52 — 2:5. Хитил — 1 (Рутта, Врана), 41:30 — 2:6. Кубалик — 2 (Ян Коварж), 44:52 — 2:7Вратари: Хаукеланн (Холм, 40:00) — ГрубецБроски: 24 (9+6+9) — 42 (12+17+13)Штраф: 8 — 14
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Уроки большинства. Россия на классе обыграла Норвегию
  • 10/05/2019 в 19:29
    •
  • Прогноз
  • Россия — Австрия
  • 1.74
  • Сегодня в 13:15
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сан-Хосе» должен стартовать победой в серии с «Сент-Луисом»
  • «Сан-Хосе» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Россия одержит разгромную победу над Австрией
  • Россия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • От США и Франции можно ждать результативную игру
  • США — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Безумие в ответных матчах. 12 величайших камбэков в истории еврокубковВспоминаем топ-камбэки в двухматчевых еврокубковых дуэлях 10/05/2019 в 23:430
  • 18:46
    • «Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг»
  • 18:26
    • Дубль Мбенга принес «Ахмату» победу над «Крыльями Советов»
  • 15:59
    • «Енисей» разгромно проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ
    Лукас Моура Футбол Кто зажигал, а кто провалился? Лучшие и худшие игроки полуфиналов ЛЧЧетыре лучших и четыре худших игрока безумной полуфинальной стадии главного клубного турнира Европы 10/05/2019 в 16:490
  • Экспресс дня

  • Станет ли «Бавария» сегодня чемпионом?
  • 3.48
    •
  • 23:15
    • Плаза: Не выбрасываем белый флаг в противостоянии с ЦСКА
  • 23:12
    • «Атлетико» — «Севилья»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Испании
  • 22:48
    • «Зенит» — ЦСКА: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата России
    Трент Александер-Арнольд Футбол Завершилась самая безумная неделя в истории ЛЧ. Кто же выиграет финал?«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за престижнейший трофей 10/05/2019 в 15:340
  • 18:13
    • «Аталанта» обыграла «Дженоа»
  • 18:03
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании
  • 17:32
    • «Сочи» и «Тамбов» вышли в РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие