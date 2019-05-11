Сборная Норвегии пропустила 7 шайб от Чехии

Норвегия — Чехия
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В составе победителей дубли оформили Филип Гронек и Михаэль Фролик, еще по шайбе забросили Михал Ржепик, Филип Хитил и Доминик Кубалик.
За норвежцев отличились Тобиас Линдстрём и Сондре Ольден.
На счету чехов это вторая победа в двух играх, норвежцы потерпел два поражения в двух играх. В стартовом матче ЧМ Норвегия уступила России 2:5.
13 мая сборная Чехии встретится в Братиславе с командой России.
Чемпионат мира. Групповой турнир. Группа B
Норвегия — Чехия — 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)
Голы: Гронек — 1 (Ворачек, Фролик), 2:33 — 0:1. Гронек — 2 (Кубалик, Ржепик), 6:34 — 0:2. Линдстрем — 1 (бол., Холес, Мартинсен), 10:14 — 1:2. Фролик — 2 (мен., Ворачек), 15:32 — 1:3. Фролик — 3 (бол.), 23:17 — 1:4. Ржепик — 1 (Кубалик, Гронек), 33:36 — 1:5. Улден — 1 (Холес), 40:52 — 2:5. Хитил — 1 (Рутта, Врана), 41:30 — 2:6. Кубалик — 2 (Ян Коварж), 44:52 — 2:7Вратари: Хаукеланн (Холм, 40:00) — ГрубецБроски: 24 (9+6+9) — 42 (12+17+13)Штраф: 8 — 14