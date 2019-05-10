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    Сборная США проиграла Словакии на чемпионате мира

    Чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Словакии
    Сборная Словакии обыграла команду США (4:1) в матче стартового тура группового турнира чемпионата мира по хоккею.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Матуш Сукель, Эрик Чернак, Томаш Татар и Михал Криштоф.

    Единственную шайбу американцев забросил Алекс Дебринкэт.

    В следующих матчах Словакия 11 мая сыграет с Финляндией, а команда США — 12 мая с Францией.

    Чемпионат мира. Группа А
    США — Словакия — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Сукель — 1 (Студенич), 4:02 — 0:1. Дебринкэт — 1 (бол., Кейн, Айкел), 12:05 — 1:1. Чернак — 1 (бол., Секера), 21:52 — 1:2. Татар — 1 (Паник), 24:58 — 1:3. Криштоф — 1 (Маринчин), 55:54 — 1:4Вратари: Шнайдер — РибарБроски: 26 (7+5+14) — 36 (9+13+14)Штраф: 4 — 4
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