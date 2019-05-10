Сборная США проиграла Словакии на чемпионате мира

Фрагмент матча
IIHF
В составе победителей отличились Матуш Сукель, Эрик Чернак, Томаш Татар и Михал Криштоф.
Единственную шайбу американцев забросил Алекс Дебринкэт.
В следующих матчах Словакия 11 мая сыграет с Финляндией, а команда США — 12 мая с Францией.
Чемпионат мира. Группа А
США — Словакия — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Сукель — 1 (Студенич), 4:02 — 0:1. Дебринкэт — 1 (бол., Кейн, Айкел), 12:05 — 1:1. Чернак — 1 (бол., Секера), 21:52 — 1:2. Татар — 1 (Паник), 24:58 — 1:3. Криштоф — 1 (Маринчин), 55:54 — 1:4Вратари: Шнайдер — РибарБроски: 26 (7+5+14) — 36 (9+13+14)Штраф: 4 — 4