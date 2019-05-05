Стали известны сочетания звеньев сборной России на матч с Чехией

Александр Овечкин
ФХР
Встреча состоится 5 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени.
На раскатке хоккеисты занимались в новых сочетаниях:
Василевский, Сорокин;
Сергачев — Нестеров, Григоренко — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин, Кузнецов, Капризов;
Хафизуллин — Елесин, Гусев, Анисимов, Дадонов;
Блажиевский — Зуб, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.
Вратарь Александр Георгиев, защитники Илья Любушкин и Богдан Киселевич, а также нападающие Илья Михеев, Александр Кадейкин и Иван Телегин не сыграют с чехами. 0