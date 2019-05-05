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    Стали известны сочетания звеньев сборной России на матч с Чехией

    Сборная России Сборная Чехии Чешские хоккейные игры Евротур
    Сборная России провела утреннюю раскатку перед матчем Чешских хоккейных игр против хозяев турнира, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Встреча состоится 5 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени.

    На раскатке хоккеисты занимались в новых сочетаниях:

    Василевский, Сорокин;

    Сергачев — Нестеров, Григоренко — Малкин — Кучеров;

    Орлов — Зайцев, Овечкин, Кузнецов, Капризов;

    Хафизуллин — Елесин, Гусев, Анисимов, Дадонов;

    Блажиевский — Зуб, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.

    Вратарь Александр Георгиев, защитники Илья Любушкин и Богдан Киселевич, а также нападающие Илья Михеев, Александр Кадейкин и Иван Телегин не сыграют с чехами. 0

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