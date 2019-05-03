Воробьев: Возможно, сборная России будет ждать еще одного игрока из НХЛ

Главный тренер сборной Россиирассказал о том, что ожидает появления в составе еще одного игрока, выступающего в плей-офф Кубка Стэнли.

«Прошла хорошая, интенсивная тренировка. Естественно, им еще предстоит справиться с акклиматизацией.

У нас мысли о том, чтобы поставить в звено к Овечкину и Кузнецову именно Дадонова были с самого начала. Объясняю это решение следующим образом.

В тройке есть быстрый игрок, силовой и хороший распасовщик в лице Кузнецова. Присутствуют и бросковая мощь, и быстрые нападающие.

Мы готовимся к завтрашней игре с финнами и задействовали боевой состав. Может, только по одному защитнику есть вопрос.

Хотим определиться с составом до старта чемпионата мира. Но, возможно, будем еще одного человека из НХЛ ждать», — приводит тренера «Спорт-Экспресс». 0