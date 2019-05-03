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    Воробьев: Возможно, сборная России будет ждать еще одного игрока из НХЛ

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    Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о том, что ожидает появления в составе еще одного игрока, выступающего в плей-офф Кубка Стэнли.

    Илья Воробьев
    Илья Воробьев

    «Прошла хорошая, интенсивная тренировка. Естественно, им еще предстоит справиться с акклиматизацией.

    У нас мысли о том, чтобы поставить в звено к Овечкину и Кузнецову именно Дадонова были с самого начала. Объясняю это решение следующим образом.

    В тройке есть быстрый игрок, силовой и хороший распасовщик в лице Кузнецова. Присутствуют и бросковая мощь, и быстрые нападающие.

    Мы готовимся к завтрашней игре с финнами и задействовали боевой состав. Может, только по одному защитнику есть вопрос.

    Хотим определиться с составом до старта чемпионата мира. Но, возможно, будем еще одного человека из НХЛ ждать», — приводит тренера «Спорт-Экспресс». 0

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