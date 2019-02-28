Названы зарплатные бюджеты клубов КХЛ Западной конференции

Хоккеисты ЦСКА
ХК ЦСКА
Возглавляет этот рейтинг московский ЦСКА — 2,172 миллиарда рублей. На втором месте расположился питерский СКА с 2,108 миллиарда рублей.
Топ-3 замкнуло московское «Динамо» — 1,109 миллиарда рублей. Рубеж в 1 миллиард рублей также разменял ярославский «Локомотив».
Список размеров бюджетов клубов Западной конференции выглядит следующим образом:
ЦСКА — 2,172 млрд рублей,
СКА — 2,108 млрд рублей,
«Динамо» М — 1,109 млрд рублей,
«Локомотив» — 1,055 млрд рублей,
«Спартак» — 973 млн рублей,
«Витязь» — 859 млн рублей,
«Йокерит» — 704 млн рублей,
«Сочи» — 693 млн рублей,
«Динамо» Мн — 464 млн рублей,
«Северсталь» — 439 млн рублей,
«Слован» — 348 млн рублей,
«Динамо» Р — 267 млн рублей. 0