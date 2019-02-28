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    Названы зарплатные бюджеты клубов КХЛ Западной конференции

    КХЛ СКА ЦСКА Локомотив Динамо Спартак Витязь Йокерит Сочи Динамо Минск Динамо Рига Слован Северсталь
    «Чемпионат» назвал примерные суммы бюджетов (контракты + бонусы) всех клубов КХЛ Западной конференции на сезон-2018/19.

    Хоккеисты ЦСКА
    Хоккеисты ЦСКА
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    Возглавляет этот рейтинг московский ЦСКА — 2,172 миллиарда рублей. На втором месте расположился питерский СКА с 2,108 миллиарда рублей.

    Топ-3 замкнуло московское «Динамо» — 1,109 миллиарда рублей. Рубеж в 1 миллиард рублей также разменял ярославский «Локомотив».

    Список размеров бюджетов клубов Западной конференции выглядит следующим образом:

    ЦСКА — 2,172 млрд рублей,
    СКА — 2,108 млрд рублей,
    «Динамо» М — 1,109 млрд рублей,
    «Локомотив» — 1,055 млрд рублей,
    «Спартак» — 973 млн рублей,
    «Витязь» — 859 млн рублей,
    «Йокерит» — 704 млн рублей,
    «Сочи» — 693 млн рублей,
    «Динамо» Мн — 464 млн рублей,
    «Северсталь» — 439 млн рублей,
    «Слован» — 348 млн рублей,
    «Динамо» Р — 267 млн рублей. 0

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