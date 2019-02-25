Шайба Кузнецова принесла «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержал домашнюю победу в овертайме надсо счетом 6:5.

В составе победителей дубль оформил Никлас Бекстрем (18-я, 43-я минуты), еще по разу отличились Михал Кемпны (19), Том Уилсон (25) и Евгений Кузнецов (64, видео), забивший в овертайме с передач Александра Овечкина и Дмитрия Орлова.

За гостей две шайбы забросил Брэди Шей (38, 59), еще по одной — Джимми Веси (40) и Владислав Наместников (46, видео).

«Вашингтон» с 77 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Рейнджерс» с 63 очками — на 12-й строчке. 0