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    Шайба Кузнецова принесла «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал домашнюю победу в овертайме над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:5.

    «Вашингтон» — «Рейнджерс»
    «Вашингтон» — «Рейнджерс»
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    В составе победителей дубль оформил Никлас Бекстрем (18-я, 43-я минуты), еще по разу отличились Михал Кемпны (19), Том Уилсон (25) и Евгений Кузнецов (64, видео), забивший в овертайме с передач Александра Овечкина и Дмитрия Орлова.

    За гостей две шайбы забросил Брэди Шей (38, 59), еще по одной — Джимми Веси (40) и Владислав Наместников (46, видео).

    «Вашингтон» с 77 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Рейнджерс» с 63 очками — на 12-й строчке. 0

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