НХЛ. Три очка Панарина, гол и ассист Кучерова

«Лос-Анджелес» — «Бостон» — 2:4

У хозяев голом отметился российский форвард Илья Ковальчук. Еще одна шайба в активе Алекса Иаффало.

У «Бостона» забивали Джейк Дебраск, Брэд Маршан, Чарли Макэвой и Патрис Бержерон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Бостон» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Голы: Дебраск — 17 (Цегларик, Крейчи), 5:31 — 0:1. Ковальчук — 12 (бол., Копитар, Даути), 30:37 — 1:1. Маршан — 23 (Бержерон), 36:15 — 1:2. Иафалло — 12 (Ладу, Кемпе), 55:37 — 2:2. Макэвой — 3 (Дебраск, Крейчи), 58:47 — 2:3. Бержерон — 21, 59:23 — 2:4Вратари: Кэмпбелл — РаскШтраф: 4 — 10Броски: 25 (8+11+6) — 24 (8+9+7)

«Чикаго» — «Коламбус» — 2:5

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Артемий Панарин оформил дубль и сделал голевую передачу, а его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский, отразил 39 из 41 броска по своим воротам.

Панарин был признан первой звездой встречи, а Бобровский — второй.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Коламбус» — 2:5 (1:3, 1:0, 0:2) Голы: Дюбуа — 22 (Савар), 12:36 — 0:1. Кейн — 35 (бол., Дебринкэт, Стром), 16:14 — 1:1. Панарин — 23 (Бьоркстранд, Дюбуа), 16:31 — 1:2. Аткинсон — 32 (Панарин, Мюррей), 19:22 — 1:3. Тэйвз — 27 (Густафссон, Кейн), 39:26 — 2:3. Панарин — 24 (Джонс, Мюррей), 40:12 — 2:4. Андерсон — 20 (Мюррей), 55:16 — 2:5Вратари: Уорд — БобровскийШтраф: 2 — 2Броски: 41 (15+20+6) — 30 (13+9+8)

«Каролина» — «Даллас» — 3:0

«Харрикейнз» одержал третью победу кряду.

Третья шайба была заброшена с передачи российского нападающего Андрея Свечникова. Российский нападающий «Старз» Александр Радулов очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Даллас» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Голы: Уильямс — 15 (Ахо, Нидеррайтер), 5:09 — 1:0. Макгинн — 7 (Фольк), 8:31 — 2:0. Ферланд — 16 (бол., Свечников, Валлмарк), 56:08 — 3:0Вратари: Мразек — ХудобинШтраф: 4 — 2Броски: 27 (8+4+15) — 33 (15+11+7)

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 3:0

«Лайтнинг» одержал пятую победу кряду.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и голевой передачей, а его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил все 20 бросков по своим воротам.

Кучерова признали второй звездой встречи, а Василевского — первой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Голы: Кучеров — 27 (бол., Стэмкос, Палат), 42:16 — 1:0. Гурд — 16 (Пойнт, Кучеров), 43:41 — 2:0. Джонсон — 21 (Стэмкос, Палат), 56:46 — 3:0Штраф: 16 — 20Броски: 37 (8+12+17) — 20 (7+9+4)Вратари: Василевский — Прайс

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 0:3

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился голом и голевой передачей. Его признали второй звездой встречи.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 30 из 32 бросков по воротам и был признан третьей звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сент-Луис» — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) Голы: Тарасенко — 25 (О`Райлли, Шенн), 44:01 — 0:1. Сэнфорд — 7 (Сундквист, Марун), 44:58 — 0:2. Шворц — 5 (п.в., Тарасенко, Бозак), 58:24 — 0:3Вратари: Варламов (57:08 — 58:24) — АлленШтраф: 10 — 10Броски: 32 (8+11+13) — 33 (14+11+8)

«Питтсбург» — «Калгари» — 4:5

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин был признан второй звездой встречи: он забросил две шайбы в большинстве и отдал одну результативную передачу, но закончил встречу с показателем полезности «-2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Калгари» — 4:5 (1:1, 1:4, 2:0) Голы: Манджапане — 2 (Кюлингтон, Райан), 7:06 — 0:1. Гюнтцель — 28 (Шульц, Бьюгстад), 17:41 — 1:1. Фролик — 12 (Ткачак, Андерссон), 21:39 — 1:2. Чарник — 3 (Райан), 23:12 — 1:3. Кросби — 25 (бол., Малкин, Кессел), 26:52 — 2:3. Хэмоник — 4 (Монахэн, Линдхольм), 36:02 — 2:4. Беннетт — 11 (бол., Райан, Баклунд), 38:31 — 2:5. Малкин — 15 (бол., Кросби, Кессел), 45:42 — 3:5. Малкин — 16 (бол., Летанг, Кросби), 54:41 — 4:5Вратари: Мюррей (Десмит, 40:00, 58:32) — СмитШтраф: 18 — 20Броски: 38 (13+14+11) — 31 (9+15+7)

Другие результаты дня:

«Вегас» — «Нэшвилл» — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

«Виннипег» — «Оттава» — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

«Айлендерс» — «Эдмонтон» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

«Аризона» — «Торонто» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

«Филадельфия» — «Детройт» — 6:5 ОТ (1:1, 2:0, 2:4, 1:0) 0