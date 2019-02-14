НХЛ. «Анахайм» прервал серию поражений, «Питтсбург» обыграл «Эдмонтон»

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«Питтсбург» — «Эдмонтон» 3:1

«Питтсбург» на своем льду выиграл у «Эдмонтона» со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

В составе «пингвинов» отличились Брайан Раст, Теодор Блюгерс и Джаред Маккен, у гостей забил Леон Драйзайтль. Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид во втором периоде не смог реализовать буллит.

Российский нападающий Евгений Малкин пропустил встречу из-за дисквалификации.

«Питтсбург» одержал вторую победу подряд после четырех поражений и с 67 очками закрепился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Эдмонтона» восемь проигрышей в девяти встречах. «Нефтяники» с 53 баллами — 13-е на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Эдмонтон» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Голы: Драйзайтль — 33 (Макдэвид, Клефбом), 4:45 — 0:1. Раст — 16 (мен., Каллен, Дюмулин), 22:30 — 1:1. Блюгерс — 3 (Летанг, Кросби), 26:10 — 2:1. Маккэн — 11 (п.в.), 59:00 — 3:1Нереализованный буллит: Макдэвид (Э), 37:25Вратари: Мюррей — Коскинен (58:43 — 59:00)Штраф: 4-2Броски: 34 (8+11+15) — 39 (11+16+12)

«Питтсбург» — «Эдмонтон» 3:1

«Анахайм» — «Ванкувер» 1:0

«Анахайм» на своей площадке одержал победу со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) над «Ванкувером».

Единственную шайбу в матче на седьмой минуте первого периода забросил шведский форвард Якоб Сильверберг.

«Анахайм» прервал неудачную серию из семи поражений подряд и одержал первую победу с 19 января. «Утки» переместились на 14-е место в Западной конференции, заработав 53 очка после 57 встреч. «Ванкувер» — девятый (57 баллов).