НХЛ. «Анахайм» прервал серию поражений, «Питтсбург» обыграл «Эдмонтон»

«Питтсбург» — «Эдмонтон» 3:1
«Питтсбург» на своем льду выиграл у «Эдмонтона» со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
В составе «пингвинов» отличились Брайан Раст, Теодор Блюгерс и Джаред Маккен, у гостей забил Леон Драйзайтль. Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид во втором периоде не смог реализовать буллит.
Российский нападающий Евгений Малкин пропустил встречу из-за дисквалификации.
«Питтсбург» одержал вторую победу подряд после четырех поражений и с 67 очками закрепился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Эдмонтона» восемь проигрышей в девяти встречах. «Нефтяники» с 53 баллами — 13-е на Западе.
«Анахайм» — «Ванкувер» 1:0
«Анахайм» на своей площадке одержал победу со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) над «Ванкувером».
Единственную шайбу в матче на седьмой минуте первого периода забросил шведский форвард Якоб Сильверберг.
«Анахайм» прервал неудачную серию из семи поражений подряд и одержал первую победу с 19 января. «Утки» переместились на 14-е место в Западной конференции, заработав 53 очка после 57 встреч. «Ванкувер» — девятый (57 баллов).