Дубль Зарипова помог «Ак Барсу» обыграть «Торпедо»

Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей встречи дубль оформил Данис Зарипов (2-я, 57-я минуты), еще по разу отличились Владимир Ткачев (31), Станислав Галиев (58, ПВ) и Вячеслав Основин (59).

Единственную шайбу гостей забросил Роберт Саболич (42).

Зарипов стал лучшим снайпером «Ак Барса» в истории КХЛ. Его голы стали 141-м и 142-м за казанскую команду, по этому показателю он обошел Алексея Морозова.

«Ак Барс» с 77 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Торпедо» в ней же расположилось на седьмой строчке — 58 очков.

В следующем матче казанцы 13 февраля примут ЦСКА, а нижегородцы двумя днями ранее на выезде сыграют с «Автомобилистом». 0