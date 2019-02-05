ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль Погба обрел второе дыхание после прихода норвежского тренераТри игрока «МЮ», которых преобразил Сульшер
  • 22:00
    • Дубль Зарипова помог «Ак Барсу» обыграть «Торпедо»
  • 19:32
    • Суд обязал Глушакова платить треть зарплаты в качестве алиментов
  • 18:56
    • «Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
  • 16:46
    • «Барселона» может подписать еще одного игрока «Аякса»
  • 16:25
    • УЕФА может отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков
    Все новости спорта

    Дубль Зарипова помог «Ак Барсу» обыграть «Торпедо»

    КХЛ Ак Барс Торпедо
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!

    В составе победителей встречи дубль оформил Данис Зарипов (2-я, 57-я минуты), еще по разу отличились Владимир Ткачев (31), Станислав Галиев (58, ПВ) и Вячеслав Основин (59).

    Единственную шайбу гостей забросил Роберт Саболич (42).

    Зарипов стал лучшим снайпером «Ак Барса» в истории КХЛ. Его голы стали 141-м и 142-м за казанскую команду, по этому показателю он обошел Алексея Морозова.

    «Ак Барс» с 77 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Торпедо» в ней же расположилось на седьмой строчке — 58 очков.

    В следующем матче казанцы 13 февраля примут ЦСКА, а нижегородцы двумя днями ранее на выезде сыграют с «Автомобилистом». 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Ошибки Моуринью на хоккее
  • 13:03
    •
  • Прогноз
  • «Адмирал» — «Кунь Лунь»
  • 1.81
  • Завтра в 12:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пожертвует ли «Боруссия» Кубком Германии ради Бундеслиги?
  • «Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Начнут ли «Помпеи» свое возрождение?
  • «Куинз Парк Рейнджерс» — «Портсмут». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Выйдет ли полуаматорский клуб в 1/8 финала Кубка Англии?
  • «Брентфорд» — «Барнет». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Арьен Роббен Футбол Трансферный дайджест. 29 января — 4 февраляПереедет ли в Китай капитан «Наполи», останется ли в Европе многолетний лидер «Баварии», появится ли в РПЛ еще один исландец и другие трансферные новости последних дней 00:360
  • 10:12
    • Гамшик продолжит карьеру в Китае
  • 18:42
    • Баскетболистов «Химок» эвакуировали во время тренировки
  • 18:25
    • Климас: Ковалев и Гвоздик должны выйти на бои с Бетербиевым и Биволом
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» Хоккей НХЛ. Два очка Ковальчука, передачи у Радулова, Гурьянова и ЛюбушкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля 08:530
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прервет ли «Марсель» серию поражений?
  • 2.47
    •
  • 18:13
    • «Интер» не планирует увольнять Спаллетти
  • 17:01
    • Американская горнолыжница Шиффрин стал четырехкратной чемпионкой мира
  • 16:12
    • Зверев не сыграет в Роттердаме
    Тиаго Силва — один из тех, кто провалил матч в ПСЖ Футбол Повсеместные проблемы ПСЖ вдохновляют «МЮ»Реакция прессы на матч «Лион» — ПСЖ Вчера в 19:210
  • 08:24
    • «Хьюстон» нанес «Финиксу» 11 поражение подряд, «Детройт» разгромил «Денвер»
  • 08:04
    • Хавбек «Краснодара» перейдет в «Сантос»
  • 15:58
    • Моуринью согласился с решением суда по налоговым махинациям
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие