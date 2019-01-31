НХЛ. Два очка Малкина, вторая подряд победа «Далласа»

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» 4:2
«Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Тампа-Бэй» — 4:2 (3:0, 1:0, 0:2).
Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин подрался со Стэмкосом и сделал две результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+2».
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 18 из 22 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров записал на свой счет голевую передачу. Михаил Сергачев очков не набрал.
«Питтсбург» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Тампа» — лидер этой конференции.
«Даллас» — «Баффало» 1:0
«Даллас» победил «Баффало» со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Автором единственной шайбы стал форвард Джейми Бенн. Голкипер «Далласа» Бен Бишоп оформил шат-аут, отразив все 30 бросков.
«Даллас» одержал вторую победу кряду и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка. «Баффало» (56) — девятый на Востоке. У «клинков» пять поражений в семи матчах.
Российские игроки «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали. Антон Худобин провел встречу на скамейке запасных.