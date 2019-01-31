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    НХЛ. Два очка Малкина, вторая подряд победа «Далласа»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 января

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Даллас Старз Баффало Сэйбрз
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    «Питтсбург» — «Тампа-Бэй»
    «Питтсбург» — «Тампа-Бэй»
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    «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» 4:2

    «Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Тампа-Бэй» — 4:2 (3:0, 1:0, 0:2).

    Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин подрался со Стэмкосом и сделал две результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+2».

    Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 18 из 22 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров записал на свой счет голевую передачу. Михаил Сергачев очков не набрал.

    «Питтсбург» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Тампа» — лидер этой конференции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (3:0, 1:0, 0:2)
    Голы: Шихан — 7 (Уилсон, Летанг), 3:25 — 1:0. Кессел — 21 (Раст, Малкин), 8:05 — 2:0. Кросби — 22 (Симон), 8:21 — 3:0. Летанг — 12 (Кессел, Малкин), 26:02 — 4:0. Миллер — 8 (Киллорн, Макдона), 55:50 — 4:1. Стэмкос — 27 (бол., Кучеров, Хедман), 57:56 — 4:2Вратари: Мюррей — Василевский (58:26)Штраф: 13-15Броски: 22 (5+10+7) — 35 (16+6+13)

    «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» 4:2

    «Даллас» — «Баффало» 1:0

    «Даллас» победил «Баффало» со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

    Автором единственной шайбы стал форвард Джейми Бенн. Голкипер «Далласа» Бен Бишоп оформил шат-аут, отразив все 30 бросков.

    «Даллас» одержал вторую победу кряду и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка. «Баффало» (56) — девятый на Востоке. У «клинков» пять поражений в семи матчах.

    Российские игроки «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали. Антон Худобин провел встречу на скамейке запасных.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Баффало» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
    Гол: Бенн — 19 (Федун), 8:39 — 1:0Вратари: Бишоп — Улльмарк (58:58)Штраф: 2-2Броски: 27 (9+11+7) — 30 (10+6+14)

    «Даллас» — «Баффало» 1:0
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