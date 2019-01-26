«Сибирь» в гостях одолела «Адмирал»

«Сибирь» побеждает во Владивостоке
ХК «Сибирь»
В составе победителей отличились Илья Морозов, Дмитрий Саюстов, Виктор Комаров, Юкка Пелтола и Егор Миловзоров. У хозяев дубль сделал Владимир Бутузов, еще одну шайбу забросил Юрий Петров.
«Сибирь» набрала 46 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Адмирала» 35 очков и 12-е место.
29 января «Сибирь» примет на своей площадке «Барыс», «Адмирал» днем ранее встретится с «Амуром».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
Вратари: Морозов — 1 (Первушин, Комаров), 4:16 — 0:1. Саюстов — 9 (Миловзоров, Демидов), 11:50 — 0:2. Бутузов — 10 (бол., Петров), 18:45 — 1:2. Петров — 1 (Воронин, Мищенко), 27:03 — 2:2. Комаров — 3 (Карон), 28:32 — 2:3. Пелтола — 8 (Михайлов, Брюле), 33:18 — 2:4. Миловзоров — 11 (Шаров, Саюстов), 49:40 — 2:5. Бутузов — 11 (В. Стрельцов, Дьяков), 57:29 — 3:5Вратари: Серебряков (Красоткин, 33:18, 57:41) — ТэйлорШтраф: 4-8Броски: 35 (10+9+16) — 28 (11+13+4)