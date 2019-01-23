НХЛ. 23-й хет-трик Овечкина, два очка Кузнецова, очередное поражение «Вашингтона»

«Вашингтон» — «Сан-Хосе» 6:7 ОТ
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел шестое поражение кряду, уступив на домашнем льду «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 6:7 ОТ (3:2, 2:2, 1:2, 0:1).
Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Томаш Гертл, который в этой встрече набрал 4 (3+1) очка. Гол и три результативные передачи в активе Джо Павелски, 3 (1+2) очка — у Логана Кутюра.
В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Александр Овечкин, также на его счету одна результативная передача. Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) балла.
Для Овечкина этот хет-трик стал 23-м в карьере. По этому показателю он вышел на десятое место в истории НХЛ. Кроме того, по общему числу голов за карьеру он обошел Дэйва Андрейчака (640) и вышел на чистое 14-е место в истории лиги — 643.
«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции (60 очков), «Сан-Хосе» идет вторым на Западе (65 очков).
«Оттава» — «Аризона» 2:3
«Аризона Койотс» на выезде победила «Оттаву Сенаторз» со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).
Точными бросками в составе победителей отметились Винсент Хиностроза, оформивший дубль, и Дерек Степан.
За проигравших шайбы забросили Бобби Райан и Райан Дзингел.
«Оттава» занимает 16-е место в Восточной конференции (43 очка), «Аризона» идет 11-й на Западе (50 очков).
«Чикаго» — «Айлендерс» 3:2 Б
«Чикаго Блэкхоукс» у себя дома победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум и Джонатан Тэйвз. В серии буллитов свои попытки успешно реализовали Тэйвз и Патрик Кейн.
«Островитяне» ответили голами Валттери Фильппулы и Мэтью Барзала.
«Чикаго» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции (45 очков), «Айлендерс» идут вторыми на Востоке (63 очка).
«Калгари» — «Каролина» 3:2 ОТ
«Калгари Флэймз» при поддержке родных трибун победил «Каролину Харрикейнз» со счетом 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).
В составе победителей точные броски нанесли Оливер Чюлингтон, Марк Янковски и Микаэль Баклунд, забросивший победную шайбу в овертайме.
За гостей отличились Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо.
«Калгари» лидирует в Западной конференции (71 очко), «Каролина» расположилась на десятой строчке на Востоке (52 очка).
«Эдмонтон» — «Детройт» 2:3
«Эдмонтон Ойлерз» дома уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Ларкин и Люк Гленденинг, оформивший дубль.
Голкипер «Ред Уингз» Джимми Ховард отразил 32 броска из 34, пропустив от Леона Драйзайтля и Мэтта Беннинга.
«Эдмонтон» — 12-й на Западе (49 очков), «Детройт» — 13-й на Востоке (45 очков). 0