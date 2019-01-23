НХЛ. 23-й хет-трик Овечкина, два очка Кузнецова, очередное поражение «Вашингтона»

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«Вашингтон» — «Сан-Хосе» 6:7 ОТ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел шестое поражение кряду, уступив на домашнем льду «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 6:7 ОТ (3:2, 2:2, 1:2, 0:1).

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Томаш Гертл, который в этой встрече набрал 4 (3+1) очка. Гол и три результативные передачи в активе Джо Павелски, 3 (1+2) очка — у Логана Кутюра.

В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Александр Овечкин, также на его счету одна результативная передача. Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) балла.

Для Овечкина этот хет-трик стал 23-м в карьере. По этому показателю он вышел на десятое место в истории НХЛ. Кроме того, по общему числу голов за карьеру он обошел Дэйва Андрейчака (640) и вышел на чистое 14-е место в истории лиги — 643.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 6:7 ОТ (3:2, 2:2, 1:2, 0:1) Голы: Павелски — 27 (Майер, Бернс), 0:12 — 0:1. Овечкин — 34 (бол., Бэкстрем, Оши), 10:41 — 1:1. Бураковски — 6 (Стивенсон, Бойд), 12:11 — 2:1. Хертл — 20 (бол., Павелски, Торнтон), 14:27 — 2:2. Оши — 15 (Овечкин, Карлсон), 15:19 — 3:2. Кейн — 20 (Майер, Бернс), 20:52 — 3:3. Кузнецов — 9 (Врана, Уилсон), 22:53 — 4:3. Овечкин — 35 (Бэкстрем, Оши), 25:41 — 5:3. Кутюр — 19, 34:39 — 5:4. Овечкин — 36 (Врана, Кузнецов), 45:52 — 6:4. Хертл — 21 (бол., Павелски, Кутюр), 50:02 — 6:5. Кейн — 21 (Хертл, Павелски), 59:59 — 6:6. Хертл — 22 (Кутюр), 61:48 — 6:7Вратари: Холтби — Джонс (58:15 — 59:59)Штраф: 12 — 6Броски: 39 (14+12+11+2) — 43 (15+13+13+2)

«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции (60 очков), «Сан-Хосе» идет вторым на Западе (65 очков).

«Вашингтон» — «Сан-Хосе» 6:7 ОТ

«Оттава» — «Аризона» 2:3

«Аризона Койотс» на выезде победила «Оттаву Сенаторз» со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Точными бросками в составе победителей отметились Винсент Хиностроза, оформивший дубль, и Дерек Степан.

За проигравших шайбы забросили Бобби Райан и Райан Дзингел.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Аризона» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Голы: Хиностроза — 6 (Паник), 11:39 — 0:1. Райан — 11 (Дзингел, Демело), 21:09 — 1:1. Хиностроза — 7 (Коннотон, Чикран), 23:31 — 1:2. Степан — 10 (Паник, Хиностроза), 26:25 — 1:3. Дзингел — 20 (Дюшен), 47:35 — 2:3Вратари: Андерсон (58:54 — 59:50, 59:55) — КюмперШтраф: 2 — 4Броски: 27 (10+9+8) — 33 (10+11+12)

«Оттава» занимает 16-е место в Восточной конференции (43 очка), «Аризона» идет 11-й на Западе (50 очков).

«Оттава» — «Аризона» 2:3

«Чикаго» — «Айлендерс» 3:2 Б

«Чикаго Блэкхоукс» у себя дома победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум и Джонатан Тэйвз. В серии буллитов свои попытки успешно реализовали Тэйвз и Патрик Кейн.

«Островитяне» ответили голами Валттери Фильппулы и Мэтью Барзала.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Айлендерс» — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Филппула — 11, 2:19 — 0:1. Стром — 12 (бол., Кейн, Дебринкэт), 26:05 — 1:1. Барзал — 14, 27:33 — 1:2. Тэйвз — 22 (бол., Дебринкэт, Стром), 39:38 — 2:2Победный буллит: ТэйвзВратари: Уорд — ЛенерШтраф: 4 — 6Броски: 40 (9+18+10+3) — 36 (13+7+12+4)

«Чикаго» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции (45 очков), «Айлендерс» идут вторыми на Востоке (63 очка).

«Чикаго» — «Айлендерс» 3:2 Б

«Калгари» — «Каролина» 3:2 ОТ

«Калгари Флэймз» при поддержке родных трибун победил «Каролину Харрикейнз» со счетом 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

В составе победителей точные броски нанесли Оливер Чюлингтон, Марк Янковски и Микаэль Баклунд, забросивший победную шайбу в овертайме.

За гостей отличились Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Каролина» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Кюлингтон — 3 (Хэтэуэй, Андерссон), 1:58 — 1:0. Хэмилтон — 7 (Макгинн, Славин), 15:48 — 1:1. Янковски — 8 (Баклунд, Броди), 26:40 — 2:1. Ахо — 22 (Терявяйнен, Уильямс), 59:16 — 2:2. Баклунд — 12 (Броди, Линдхольм), 60:15 — 3:2Вратари: Риттих — Мразек (58:37 — 59:16)Штраф: 4 — 8Броски: 25 (8+3+13+1) — 35 (15+11+9+0)

«Калгари» лидирует в Западной конференции (71 очко), «Каролина» расположилась на десятой строчке на Востоке (52 очка).

«Калгари» — «Каролина» 3:2 ОТ

«Эдмонтон» — «Детройт» 2:3

«Эдмонтон Ойлерз» дома уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Ларкин и Люк Гленденинг, оформивший дубль.

Голкипер «Ред Уингз» Джимми Ховард отразил 32 броска из 34, пропустив от Леона Драйзайтля и Мэтта Беннинга.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Детройт» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) Голы: Ларкин — 21 (Нюквист, Бертуцци), 24:03 — 0:1. Гленденинг — 7 (Хелм, Атанасиу), 30:01 — 0:2. Драйзайтль — 27 (Чейссон, Нерс), 44:31 — 1:2. Гленденинг — 8 (Атанасиу, Гронек), 46:28 — 1:3. Беннинг — 2 (Драйзайтль, Макдэвид), 57:34 — 2:3Вратари: Коскинен (56:36 — 57:34, 58:14 — 59:29, 59:44) — ХовардШтраф: 6 — 6Броски: 34 (7+10+17) — 27 (11+12+4)

«Эдмонтон» — «Детройт» 2:3

«Эдмонтон» — 12-й на Западе (49 очков), «Детройт» — 13-й на Востоке (45 очков). 0