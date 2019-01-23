«Ак Барс» одержал победу над «Йокеритом»

«Ак Барс»
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За победителей отличились Станислав Галиев (20), Антон Ландер (20) и Алексей Потапов (34).
В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Никлас Йенсен (14-я минута) и Пекка Йормакка (41).
«Ак Барс», набрав 72 очка, поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» занимает четвертое место на «Востоке» — 68 очков.
В следующем матче «Ак Барс» на своем льду примет «Трактор», а «Йокерит» дома примет «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Н. Йенсен — 17 (Маннинен, Мозес), 13:49 — 1:0. Галиев — 8 (Постма), 19:33 — 1:1. Ландер — 8 (Секач, Яруллин), 19:46 — 1:2. Потапов — 9 (мен.), 33:31 — 1:3. Йормакка — 7 (бол., Весалайнен, Грант), 40:58 — 2:3Вратари: Запольски (58:49) — ПодъяпольскийБроски: 37 (8+12+17) — 17 (9+5+3)Штраф: 4 — 14