«Ак Барс» одержал победу над «Йокеритом»

Казанскийодержал победу над финским(3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей отличились Станислав Галиев (20), Антон Ландер (20) и Алексей Потапов (34).

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Никлас Йенсен (14-я минута) и Пекка Йормакка (41).

«Ак Барс», набрав 72 очка, поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» занимает четвертое место на «Востоке» — 68 очков.

В следующем матче «Ак Барс» на своем льду примет «Трактор», а «Йокерит» дома примет «Торпедо».