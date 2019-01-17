«Северсталь» продлила победную серию до шести матчей

нанесла поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу гостей.

В составе победителей по шайбе забросили Картер Эштон, Евгений Лапенков, Егор Бабенко и Сергей Монахов.

За хозяев отличились Сергей Коньков и Денис Вихарев.

Для череповецкой команды эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) Голы: Эштон — 6 (Николишин, Кулда), 5:28 — 0:1. Коньков — 11 (бол., Полак, Кубат), 17:07 — 1:1. Лапенков — 3 (Николишин), 23:13 — 1:2. Бабенко — 2 (бол.), 32:32 — 1:3. Вихарев — 10 (Глазачев, Воронин), 46:27 — 2:3. Монахов — 4 (Кудако, Якимов), 52:51 — 2:4Вратари: Серебряков — ФурхШтраф: 14 — 8Броски: 28 (10+9+9) — 15 (2+8+5)

В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает десятое место (38 очков), «Адмирал» идет 13-м на Востоке (31 очко). 0