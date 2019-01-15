«Автомобилист» разобрался с рижским «Динамо»

«Автомобилист» лидирует на Востоке
ХК «Автомобилист»
Победную шайбу забросил нападающий Франсис Паре.
«Автомобилист» занимает 1-е место в Восточной конференции, имея в активе 79 очков. «Динамо» с 48 баллами занимает 9-ю строчку на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Секстон — 21 (Доус, Кольцов), 47:50 — 0:1. Майоне — 10 (Редлихс, Макмиллан), 49:29 — 1:1. Паре — 15 (Секстон), 63:42 — 1:2Вратари: Гудлевскис — КоваржШтраф: 6 — 8Броски: 30 (5+17+8+0) — 32 (14+8+6+4)