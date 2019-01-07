НХЛ. Два очка Кузнецова, передачи Овечкина и Малкина

«Аризона» — «Рейнджерс» 5:0

«Аризона Койотс» на домашнем льду разгромила «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:0 (2:0, 3:0, 0:0).

Самым результативным игроком встречи стал Алекс Гальченюк, набравший 3 очка (1+2).

Дубль в составе хозяев оформил Конор Гарленд, заброшенными шайбами отметились Марио Кемпе и Клейтон Келлер.

Голкипер «Койотс» Дарси Кемпер оформил шат-аут, отразив 23 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Рейнджерс» — 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) Голы: Гарлэнд — 4 (бол., Экман-Ларссон, Гальченюк), 7:19 — 1:0. Кемпе — 2 (Арчибальд, Круз), 9:19 — 2:0. Гарлэнд — 5 (Казинс, Гальченюк), 26:34 — 3:0. Келлер — 9 (Степан, Чикран), 35:12 — 4:0. Гальченюк — 7 (Истерли, Голигоски), 36:38 — 5:0Вратари: Кюмпер — Лундквист (Георгиев, 36:38)Штраф: 7 — 11Броски: 40 (17+16+7) — 23 (5+9+9)

«Аризона» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции (39 очков). «Рейнджерс» идут на 12-й позиции на Востоке (41 очко).

«Аризона» — «Рейнджерс» 5:0

«Вегас» — «Нью-Джерси» 3:2

«Вегас Голден Найтс» у себя дома одержал волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).

К середине первого периода гости повели 2:0 благодаря точным броскам Нико Хишира и Бена Лавджоя.

До свистка на перерыв Райан Ривз одну шайбу отыграл. Во втором периоде Брейден Макнэбб и Макс Пасиоретти принесли хозяевам минимальный перевес.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Нью-Джерси» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) Голы: Хишир — 12 (Братт, Лавджой), 5:06 — 0:1. Лавджой — 1 (Заха, Стэффорд), 9:37 — 0:2. Ривз — 8, 12:30 — 1:2. Макнэбб — 1 (Икин, Карпентер), 31:17 — 2:2. Пачоретти — 12 (Теодор, Так), 35:46 — 3:2Вратари: Суббан — Кинкейд (56:31 — 56:38, 58:25)Штраф: 4 — 4Броски: 28 (11+11+6) — 38 (11+7+20)

«Вегас» занимает второе место в Западной конференции (56 очков). «Нью-Джерси» идет 13-м на Востоке (39 очков).

«Вегас» — «Нью-Джерси» 3:2

«Виннипег» — «Даллас» 5:1

«Даллас Старз» на выезде крупно уступил «Виннипег Джетс» со счетом 1:5 (0:0, 1:2, 0:3).

Гости вышли вперед в начале второго периода усилиями российского форварда Александра Радулова.

Хозяева на это ответили сразу пятью шайбами. Отличились Адам Лаури, Тайлер Майерс, Кайл Коннор, Джош Моррисси и Брайан Литтл.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Даллас» — 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) Голы: Радулов — 14 (бол., Клингберг, Сегин), 21:56 — 0:1. Лаури — 7 (Танев, Перро), 22:56 — 1:1. Майерс — 4 (Лайне, Литтл), 38:56 — 2:1. Коннор — 14 (Уилер, Моррисси), 41:15 — 3:1. Моррисси — 5 (мен., п.в., Трауба, Шайфли), 56:30 — 4:1. Литтл — 7 (бол., Рословик, Трауба), 59:42 — 5:1Вратари: Хеллебайк — Бишоп (54:35 — 55:20, 56:11 — 56:30)Штраф: 6 — 6Броски: 30 (13+5+12) — 27 (9+14+4)

В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает третье место (54 очка), а «Даллас» — седьмое (48 очков).

«Виннипег» — «Даллас» 5:1

«Детройт» — «Вашингтон» 2:3

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).

В составе гостей отличились Том Уилсон, Трэвис Бойд и Михал Кемпны.

Россиянин Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи, Александр Овечкин записал на свой счет один ассист.

У хозяев точные броски нанесли Энтони Манта и Филип Гронек.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Вашингтон» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) Голы: Уилсон — 12 (Кузнецов), 6:57 — 0:1. Манта — 10, 14:08 — 1:1. Гронек — 3 (Ларкин, Нюквист), 26:48 — 2:1. Бойд — 4 (Овечкин, Коннолли), 46:19 — 2:2. Кемпны — 5 (Нисканен, Кузнецов), 56:08 — 2:3Вратари: Ховард (58:20 — 59:30, 59:51) — ХолтбиШтраф: 8 — 10Броски: 25 (9+10+6) — 34 (13+6+15)

«Вашингтон» — третий на Востоке (54 очка), «Детройт» — 14-й (39 очков).

«Детройт» — «Вашингтон» 2:3

«Анахайм» — «Эдмонтон» 0:4

«Эдмонтон Ойлерз» на выезде одержал уверенную победу над «Анахайм Дакс» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).

В составе победителей отличились Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви, Кайл Бродзяк и Леон Драйзайтль.

Вратарь «Ойлерз» Кэм Тальбо оформил шат-аут, отразив 39 бросков из 39.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Эдмонтон» — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0) Голы: Макдэвид — 24 (Кассиан, Джонс), 7:37 — 0:1. Пульюярви — 4 (Нерс, Ньюджент-Хопкинс), 16:05 — 0:2. Бродзяк — 4 (мен., Ньюджент-Хопкинс), 19:49 — 0:3. Драйзайтль — 23 (Джонс), 27:25 — 0:4Вратари: Гибсон — ТэлботШтраф: 8 — 12Броски: 39 (14+17+8) — 24 (13+6+5)

В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает восьмое место (45 очков), а «Эдмонтон» — 11-е (43 очка).

«Анахайм» — «Эдмонтон» 0:4

«Питтсбург» — «Чикаго» 3:5

«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 3:5 (2:1, 1:2, 0:2).

У хозяев точные броски нанесли Патрик Хернквист, Джейк Гюнцель и Дерик Брассар. Евгений Малкин сделал результативную передачу.

За гостей отличились Алекс Дебринкэт, Крис Куниц, Данкан Кит, Дилан Строум и Джонатан Тэйвз.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Чикаго» — 3:5 (2:1, 1:2, 0:2) Голы: Хернквист — 15 (Малкин, Симон), 2:43 — 1:0. Гюнтцель — 18 (Летанг, Раст), 4:33 — 2:0. Дебринкэт — 19 (бол., Кейн, Густафссон), 16:23 — 2:1. Куниц — 1 (Крюгер, Дальстрем), 26:46 — 2:2. Брассар — 7 (Кессел, Петтерссон), 29:49 — 3:2. Кит — 1 (Сибрук, Кейн), 36:59 — 3:3. Стром — 10 (Кейн, Тэйвз), 41:48 — 3:4. Тэйвз — 17 (п.в.), 59:33 — 3:5Вратари: Десмит (58:23 — 59:05, 59:28 — 59:33) — УордШтраф: 6 — 6Броски: 34 (12+16+6) — 31 (7+14+10)

Патрик Кейн записал на свой счет три результативные передачи.

«Питтсбург» — «Чикаго» 3:5

«Чикаго» занимает 13-е место в Западной конференции (39 очков). «Питтсбург» идет пятым на Востоке (52 очка). 0