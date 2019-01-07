НХЛ. Два очка Кузнецова, передачи Овечкина и Малкина

«Аризона» — «Рейнджерс» 5:0
«Аризона Койотс» на домашнем льду разгромила «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:0 (2:0, 3:0, 0:0).
Самым результативным игроком встречи стал Алекс Гальченюк, набравший 3 очка (1+2).
Дубль в составе хозяев оформил Конор Гарленд, заброшенными шайбами отметились Марио Кемпе и Клейтон Келлер.
Голкипер «Койотс» Дарси Кемпер оформил шат-аут, отразив 23 броска.
«Аризона» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции (39 очков). «Рейнджерс» идут на 12-й позиции на Востоке (41 очко).
«Вегас» — «Нью-Джерси» 3:2
«Вегас Голден Найтс» у себя дома одержал волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).
К середине первого периода гости повели 2:0 благодаря точным броскам Нико Хишира и Бена Лавджоя.
До свистка на перерыв Райан Ривз одну шайбу отыграл. Во втором периоде Брейден Макнэбб и Макс Пасиоретти принесли хозяевам минимальный перевес.
«Вегас» занимает второе место в Западной конференции (56 очков). «Нью-Джерси» идет 13-м на Востоке (39 очков).
«Виннипег» — «Даллас» 5:1
«Даллас Старз» на выезде крупно уступил «Виннипег Джетс» со счетом 1:5 (0:0, 1:2, 0:3).
Гости вышли вперед в начале второго периода усилиями российского форварда Александра Радулова.
Хозяева на это ответили сразу пятью шайбами. Отличились Адам Лаури, Тайлер Майерс, Кайл Коннор, Джош Моррисси и Брайан Литтл.
В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает третье место (54 очка), а «Даллас» — седьмое (48 очков).
«Детройт» — «Вашингтон» 2:3
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).
В составе гостей отличились Том Уилсон, Трэвис Бойд и Михал Кемпны.
Россиянин Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи, Александр Овечкин записал на свой счет один ассист.
У хозяев точные броски нанесли Энтони Манта и Филип Гронек.
«Вашингтон» — третий на Востоке (54 очка), «Детройт» — 14-й (39 очков).
«Анахайм» — «Эдмонтон» 0:4
«Эдмонтон Ойлерз» на выезде одержал уверенную победу над «Анахайм Дакс» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).
В составе победителей отличились Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви, Кайл Бродзяк и Леон Драйзайтль.
Вратарь «Ойлерз» Кэм Тальбо оформил шат-аут, отразив 39 бросков из 39.
В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает восьмое место (45 очков), а «Эдмонтон» — 11-е (43 очка).
«Питтсбург» — «Чикаго» 3:5
«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 3:5 (2:1, 1:2, 0:2).
У хозяев точные броски нанесли Патрик Хернквист, Джейк Гюнцель и Дерик Брассар. Евгений Малкин сделал результативную передачу.
За гостей отличились Алекс Дебринкэт, Крис Куниц, Данкан Кит, Дилан Строум и Джонатан Тэйвз.
Патрик Кейн записал на свой счет три результативные передачи.
«Чикаго» занимает 13-е место в Западной конференции (39 очков). «Питтсбург» идет пятым на Востоке (52 очка). 0