«Каролина» на выезде переиграла «Оттаву»

В составе «Харрикейнз» заброшенными шайбами отметились Джастин Фолк, Брок Макгинн, Джейккоб Славин, Даги Хэмилтон и Джастин Уильямс.
За «Сенаторз» отличились Мэтт Дюшейн, Райан Дзингел, Рудольф Балцерс и Жан-Габриэль Пажо.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 12 минут 34 секунды.
После этой игры «Каролина», набрав 43 очка, располагается на десятой строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава», имея в активе 35 баллов, занимает 16-е место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Каролина» — 4:5 (0:2, 4:2, 0:1)
Голы: Фольк — 3 (бол., Терявяйнен, Ахо), 1:12 — 0:1. Макгинн — 3 (мен.), 4:28 — 0:2. Дюшен — 18 (Райан, Воланин), 22:32 — 1:2. Славин — 4 (Раск), 26:13 — 1:3. Дзингел — 17 (бол., Тирни), 32:17 — 2:3. Хэмилтон — 6 (Ахо, Макгинн), 34:54 — 2:4. Балцерс — 1 (Тирни, Бедкер), 39:12 — 3:4. Пажо — 1 (Стоун, Демело), 39:20 — 4:4. Уильямс — 9 (бол., Терявяйнен, Фольк), 47:34 — 4:5Вратари: Хегберг (Нильссон, 26:13, 58:40 — 58:53, 59:01) — МразекБроски: 31 (10+19+2) — 29 (11+8+10)Штраф: 4 — 8