КХЛ. «Магнитка» продлила победную серию, «Ак Барс» сыграет с «Витязем»

Фрибет для всех

«Металлург» Мг — «Адмирал» 3:1

Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

В составе «Магнитки» отличились Максим Матушкин, Мэтт Эллисон и Денис Платонов. За «Адмирал» забил Денис Вихарев.

Победа над «Адмиралом» стала для «Металлурга» шестой подряд в КХЛ.

«Металлург», набрав 64 очка, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», имея в активе 27 баллов, занимает 13 место.

Следующий матч в чемпионате «Металлург» проведет 11 января против минского «Динамо», а 10 января сыграет против «Амура».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Матушкин — 3 (Мозякин, Эллисон), 8:16 — 1:0. Вихарев — 9 (Козловский, Бутузов), 19:26 — 1:1. Эллисон — 16 (Тимкин, Матушкин), 27:03 — 2:1. Д. Платонов — 2 (п.в., Кулемин), 59:50 — 3:1Вратари: Кошечкин — Красоткин (58:41 — 59:50)Штраф: 8-8Броски: 36 (7+15+14) — 27 (10+7+10)

«Нефтехимик» — «Торпедо»

«Сочи» — «Сибирь»

«Витязь» — «Ак Барс»

«Спартак» — «Авангард»