В Канаду — за медалями. Российская «молодежка» должна улучшить прошлогодний результат

С 26 декабря по 5 января в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею, на котором сборная России традиционно будет одним из претендентов на медали. Мы решили узнать, что о столь престижном турнире, открывающему дорогу в большой хоккей, пишут СМИ.

Пятерка главных звезд

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис составил список из пяти главных звезд сборной России, в который включил Клима Костина, Виталия Кравцова, Григория Денисенко, Александра Алексеева и Василия Подколзина.

«В ходе тренировочного лагеря основной команды Костину не удалось себя зарекомендовать настолько, чтобы претендовать на скорое попадание в НХЛ. Определенный процесс в его игре есть, в то же время считать его полноценной звездой даже на уровне АХЛ рановато.

Однако опыт взрослого хоккея для МЧМ имеет колоссальное значение. Год назад Костин на турнире в Баффало, будучи на год младше большинства партеров по сборной, с 8 (5+3) очками в 5 матчах уверенно стал лучшим бомбардиром команды. Атлетично сложенного, хорошо стоящего на коньках и пробивного форварда можно отнести к любимчикам Брагина.

Кравцов после невнятного начала сезона в "Тракторе" набрал ход. Он очень здорово выглядел месяц назад на турнире молодежных сборных, проходившем в Чехии. Тогда же ему пришлось вынужденно сыграть в центре нападения. Получилось настолько здорово, что сейчас чемпионат нападающий "Трактора", скорее всего, начнет именно на этой позиции в первом звене.

Игорь Кравчук Двукратный олимпийский чемпион Костин и Кравцов поиграли с мастеровитыми игроками и почувствовали, к чему нужно готовиться. Скорости, борьба, постоянное давление и ожидание от штаба и партнеров. Безусловно, это большая школа. Кравцова я видел в действии, когда мы с “Куньлунем” приехали на Мемориал Ромазана в прошлом году. Тогда он был “масочником”, но мальчишка очень талантливый, с большим будущим. Надеюсь, его не испортят агенты, и люди вокруг него повлияют только с положительной стороны. Понятно, что от него большие ожидания, и он потянет команду на этом чемпионате мира. Есть все предпосылки, чтобы Кравцов сыграл ярко, результативно и на команду, в первую очередь. Все зависит, насколько он справится с грузом ответственности. Если окажется готов, проблем не будет.

Потенциально Денисенко игрок уровня первой сборной, который умеет делать на льду все, что требуется от крайнего форварда. Его летом "Флорида" на драфте выбрала под 15-м номером и видит в ближайшем будущем в нем игрока первых двух звеньев. Предстоящий чемпионат мира для ярославца кажется хорошей возможностью всем доказать, что он сам уже повзрослел», — считает Зислис.

Травма Чеховича — главная драма

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов проанализировал состав молодежной сборной России и пришел к выводу, что травма Ивана Чеховича станет большой проблемой.

«Задолго до объявления итогового состава было понятно, что Брагину придется резать по живому. Хотя бы один из многочисленных талантов своего поколения был обречен остаться за бортом чемпионата мира. Первым, еще до сбора в Новогорске, стал Дмитрий Завгородний. Брагин пояснял, что в "молодежке" и без того хватает правых вингеров в первые два звена, но почему-то не принял во внимание, что омич имеет богатый опыт игры на левом краю.

Завгородний, проваливший юниорский чемпионат мира, заставил говорить о себе после суперсерии. Он сумел выстрелить в условиях, которые к этому совершенно не располагали. Легионерам, выступающим в юниорских лигах Канады, дают один-два матча, и права на ошибку они, по сути, не имеют. Завгородний зажигал не один, а в звене с Александром Ховановым и Иваном Чеховичем. Казалось, что уж они-то точно поедут в Ванкувер. Хованов — потому что центр, а с ними у сборной России уже привычный дефицит на всех уровнях, а Чехович по той причине, что проводит выдающийся сезон в лиге Квебека.

В итоге на чемпионат мира из "канадского" звена едет один Хованов. Да и то его роль в сборной пока в тумане. В одном из матчей он центрил Чеховича, в другом подменял Кравцова, которого перевели на фланг, а в заключительной контрольной игре и вовсе оказался за пределами четырёх звеньев. Чуть ли не самый тонкий центрфорвард в составе "молодежки" рискует остаться за пределами топ-6, что можно заметно снизить его КПД.

Без сомнений, главная драма "молодежки" связана с Чеховичем. В расположение сборной он уезжал лучшим снайпером лиги Квебека. Штампуя хет-трики и даже покеры, екатеринбуржец всячески давал понять, что перерос молодежный уровень.

Рафаил Ишматов Тренер чемпионской молодежной сборной России 2003 Уверен, что Брагин и его штаб не пребывают в эйфории от списка ярких талантов в составе, а думают над тем, как их объединить и добиться нужной химии. Атмосфера на таких турнирах сильно отличается от КХЛ и даже НХЛ. А в условиях акклиматизации российских игроков за океаном нужно постараться, чтобы успеть подвести их функциональное состояние к единому знаменателю, а также объединить ребят из наших клубов с хоккеистами из североамериканских лиг, играющих по другим системам и на площадках другого размера. Я сам сталкивался с парадоксом: в 2003 году мы выиграли золото, а через год у меня был состав сильнее, но Россия стала только пятой. Хотя я имел в распоряжении пятерых чемпионов мира, к которым добавились такие мастера, как Женя Малкин и Саша Семин.

Он мог зажечь на первом и последнем для себя МЧМ, но во время сборов надорвал спину в тренажерном зале. Обострившаяся старая травма позволяла ему выходить на лед, но точно не играть в полную силу. Брагин не решился взять Чеховича даже 13-м нападающим, хотя, будь конкуренция чуть ниже, возможно, задумался об этом варианте», — подчеркивает Ерыкалов.

На золото рассчитывать не стоит

Никита Петухов в своем блоге на sports.ru написал о том, что от сборной России не стоит ждать триумфа в Канаде.

«Звезды CHL — Александр Алексеев и Александр Хованов. Игрок основы в АХЛ — Клим Костин. Игроки основы в КХЛ — Морозов, Денисенко, Кравцов, Коваленко, Старков. Подключаются к КХЛ Ольшанский, Муранов, Слепец и Шен. Вратари Тарасов и Кочетков играют в ВХЛ. Юниор Подколзин толком и не играет за клуб — и рвет за сборную U18 (неизвестно, будет ли он в итоговом составе).

Если судить только по исходным позициям и не трогать абстрактный потенциал парней, то получается состав еще чуть-чуть хуже, чем в 2016-м. Подумайте, кто из этих парней мог бы поехать на ближайший взрослый Евротур?

Я понимаю, что выходит так себе напутствие — но это и не оно. Мне кажется, что, считая людей на стадионе в Санкт-Петербурге, хоккей России упускает несколько более важных деталей. Брагин выжмет из этого состава максимум, мы все содрем глотки, болея за парней с первой игры и до последней — и только вперед, только победа. Но мы приехали на МЧМ не фаворитами — и на самом деле так происходит уже много-много лет», — убежден Петухов.

Присутствие Знарка

Автор «Советского спорта» Виталий Славин назвал включение Олега Знарка в штаб молодежной сборной России правильным решением.

«Понятно, в квалификации 62-летнего наставника никто не сомневается. Но когда команда раз за разом останавливается в шаге от вершины, а теперь даже до пьедестала не добралась, очевидно, что надо что-то предпринимать.

Необходим свежий, незамыленный взгляд, новые идеи, пусть и минимальная, но перенастройка — и Олег Знарок в этом смысле идеальная кандидатура. Ведь тренерскую карьеру он начинал как раз с юниоров и вывел молодежку Латвии впервые в ее истории в элитную группу ЧМ!

Конечно, есть вероятность, что Знарок будет давить на Брагина своим авторитетом. Но я убежден, что Олегу Валерьевичу хватит такта не переступать незримую черту и соблюдать субординацию — все ведь в одной лодке!

Дмитрий Саморуков Защитник молодежной сборной России С ребятами уже разговаривал на эту тему и только хорошее слышал об Олеге Знарке. Интересно всегда поработать с такими тренером, где-то опыта поднабраться, что-то новое узнать. У Олега Валерьевича есть же брат, Игорь. Он работал с нами в юниорской сборной, поэтому представляю, что нас ждет. Они похожи. Но в любом случае я игрок, моя задача — всегда воспринимать тренера как отца и слушать его во всем.

А кроме того, уже заявлено, что Знарок в Канаде не будет находиться на скамейке. То есть управлять командой, принимать оперативные решения главный тренер по-прежнему будет единолично», — подчеркивает Славин.

Канада и США — фавориты МЧМ

Алексей Полухин в своем материале на allhockey.ru выделил сборные Канады и США в качестве основных фаворитов на победу на молодежном чемпионате мира.

«В канадском Ванкувере стартует главный хоккейный турнир новогодних праздников — молодежный чемпионат мира. Ожидать победу на турнире России приятно и оптимистично, но надо разобрать и других главных претендентов на победу.

Речь о североамериканских командах, в составе которых играют фавориты двух будущих драфтов, самый молодой защитник "Айлендерс", отличившийся в официальном матче, и герои Юниорского мирового первенства в России.

Хозяева планируют защитить свой титул, завоеванный в прошлом году в США. Фаворитом команду считает не только букмекеры, но и главный тренер сборной России Валерий Брагин, недавно победивший канадцев в Суперсерии.

Степан Старков Форвард молодежной сборной России Я думаю, матч с Канадой в новогоднюю ночь — это отличный вариант провести праздник. Мне кажется, многие об этом мечтают. Родные стены одновременно и помогают, и давят. На таком турнире, может быть, и здорово дома сыграть, а может, наоборот. К Ванкуверу еще привыкнуть особо не успели, но когда проезжаем в автобусе, видно, как все четко, современно и красиво. Очень прикольно.

Алексис Лафренье — фаворит драфта НХЛ-2020 года в начале апреля был признан лучшим новичком главной юниорской хоккейной лиги Квебека, в том же месяце набрал 6 очков в 4 матчах чемпионата мира до 18 лет, который для Канады, правда, закончился поражением в четвертьфинале от чехов.

Хозяева предыдущего МЧМ выиграли во время турнира у будущих победителей канадцев, но в итоги смогли взять только бронзу, так что едут за своеобразным реваншем.

Джек Хьюз, младший брат Куинна, играет нападающим и является главным фаворитом драфта 2019 года. Летом стал лучшим игроком Юниорского чемпионата мира в России, набрав 12 очков, но США удалось стать лишь серебряными призерами: в финале американцы проиграли финнам.

Джек Хьюз выступает за юниорскую команду США в рамках программы USNTDP и за прошлый сезон набрал 116 очков в 60 матчах. В недавнем контрольном матче с Россией он забросил победную шайбу на последней минуте, чем обеспечил американцам победу со счетом 3:2», — замечает Полухин. 0