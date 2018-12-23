ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»АПЛ. «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон», «МЮ» разгромил «Кардифф», «МанСити» проиграл «Кристал Пэласу»
  • 22:55
    • Малкин: У меня немного потерялась уверенность в себе
  • 20:59
    • Дубли Сона и Кейна помогли «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»
  • 20:23
    • «Севилья» спаслась от поражения в матче с «Леганесом»
  • 18:21
    • Кузьмина выиграла масс-старт в Нове-Место, Юрлова-Перхт — девятая
  • 18:05
    • Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Нове-Место, Гараничев — третий
    Все новости спорта

    Малкин: У меня немного потерялась уверенность в себе

    Питтсбург Пингвинз НХЛ
    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал свои неудачи в последних матчах НХЛ.

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Форвард в последних 15 матчах забил 2 гола.

    «Команда проигрывала, у меня немного потерялась уверенность. Был тяжелый период, я много нервничал. Разные мысли крутились в голове.

    Но стараюсь быть в хорошем настроении. Любой спортсмен проходит через черные полосы. Надо их преодолеть, двигаться дальше.

    Все зависит от меня. Я знаю, что никто мне не поможет, за меня не сыграет. Забиваешь гол, и эта уверенность возвращается. Или ждешь Нового года, загадываешь желание.

    Что в этом сезоне не получается у "Питтсбурга"? Почему мы балансируем на грани невыхода в плей-офф?

    Если говорить о конкретных матчах, то вот недавняя игра с "Анахаймом" (2:4). У нас не получился второй период, когда мы упустили преимущество со счетом 2:0.

    Нам в этом периоде забили три гола подряд. В третьем было все неплохо, но матч не спасли… Нельзя расслабляться, когда ты ведешь в счете. Нельзя проигрывать борьбу.

    Это хорошая лига с классными командами. Здесь любой клуб может вернуться в матч, даже если крупно уступает. И если ты теряешь инициативу, тебя за это могут наказать…», — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Малкина 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Историческая победа над финнами на футбольном стадионе
  • 16/12/2018 в 23:52
    •
  • Прогноз
  • «Салават Юлаев» — «Локомотив»
  • 1.87
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Салават Юлаев» реванш за поражение от «Локомотива» на старте сезона?
  • «Салават Юлаев» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Оливье Жиру не сумел спасти «Челси» от поражения Футбол Система Сарри дает сбой в «Челси»Реакция прессы на матч «Челси» — «Лестер» 05:170
  • 12:12
    • Медведва и Туктамышева не попали в заявку сборной России на ЧЕ
  • 23:38
    • «Коламбус» победил «Нью-Джерси», Панарин набрал 2 очка
  • 23:12
    • Черышев: Такие матчи, как с «Уэской», дают желание побеждать
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Идеальный дебют СульшераРеакция спортивных СМИ на разгромную побед «Манчестер Юнайтед» над «Кардиффом» 02:510
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды «Севильи» и «Тоттенхэма»
  • 4.73
    •
  • 22:39
    • Кейн: Все говорят о «Ливерпуле» и «МанСити», а «Тоттенхэм» продолжает делать свое дело
  • 22:28
    • «Леванте» потерпел поражение в матче с «Райо Вальекано»
  • 22:19
    • Хореограф Загитовой: Для Алины жизнь на чемпионате России не заканчивается
    Усман Дембеле Футбол Когда вторая не только для ходьбы. Топ-10 игроков Европы, забивающих обеими ногамиКто в европейском футболе лучше всех владеет обеими ногами? Вчера в 19:140
  • 22:00
    • «Хоффенхайм» поделил очки с «Майнцем»
  • 21:53
    • «Слован» потерпел 13-е поражение подряд
  • 21:25
    • «Бордо» на своем поле сыграл вничью с «Амьеном»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие