Малкин: У меня немного потерялась уверенность в себе

Нападающий «Питтсбурга»прокомментировал свои неудачи в последних матчах НХЛ.

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Форвард в последних 15 матчах забил 2 гола.

«Команда проигрывала, у меня немного потерялась уверенность. Был тяжелый период, я много нервничал. Разные мысли крутились в голове.

Но стараюсь быть в хорошем настроении. Любой спортсмен проходит через черные полосы. Надо их преодолеть, двигаться дальше.

Все зависит от меня. Я знаю, что никто мне не поможет, за меня не сыграет. Забиваешь гол, и эта уверенность возвращается. Или ждешь Нового года, загадываешь желание.

Что в этом сезоне не получается у "Питтсбурга"? Почему мы балансируем на грани невыхода в плей-офф?

Если говорить о конкретных матчах, то вот недавняя игра с "Анахаймом" (2:4). У нас не получился второй период, когда мы упустили преимущество со счетом 2:0.

Нам в этом периоде забили три гола подряд. В третьем было все неплохо, но матч не спасли… Нельзя расслабляться, когда ты ведешь в счете. Нельзя проигрывать борьбу.

Это хорошая лига с классными командами. Здесь любой клуб может вернуться в матч, даже если крупно уступает. И если ты теряешь инициативу, тебя за это могут наказать…», — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Малкина 0