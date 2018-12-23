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    «Автомобилист» на своем льду обыграл «Трактор»

    КХЛ Автомобилист Трактор
    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над «Трактором» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
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    За победителей отличились Найджел Доус (5-я минута), Дэн Секстон (26) и Никита Трямкин (29).

    В составе челябинской команды заброшенными шайбами отметились Кристиан Томас (43-я и 45-я минуты).

    «Автомобилист» набрал 69 очков и продолжает лидировать турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», имея в активе 39 баллов, занимает восьмое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
    Голы: Доус — 22 (бол., Паре, Да Коста), 4:20 — 1:0. Секстон — 18 (Паре, Мамкин), 25:06 — 2:0. Трямкин — 2 (Кучерявенко), 28:23 — 3:0. Томас — 4 (Энлунд, Щехура), 42:33 — 3:1. Томас — 5 (Щехура), 44:42 — 3:2Вратари: Коварж — Демченко (Судницин, 31:34, 59:06)Броски: 28 (13+13+2) — 26 (7+5+14)Штраф: 2 — 2
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