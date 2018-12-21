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    НХЛ. 29 сейвов Бобровского, гол Свечникова и две передачи Кучерова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 декабря

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Миннесота Уайлд Филадельфия Флайерз Нэшвилл Предаторз Бостон Брюинз Анахайм Дакс Нью-Джерси Дэвилз Коламбус Блю Джекетс Флорида Пантерз Торонто Мэйпл Лифс Каролина Харрикейнз Детройт Ред Уингз Чикаго Блэкхоукс Даллас Старз Аризона Койотс Монреаль Канадиенс Калгари Флэймз Тампа-Бэй Лайтнинг Ванкувер Кэнакс Сент-Луис Блюз Вегас Голден Найтс Нью-Йорк Айлендерс Сан-Хосе Шаркс Виннипег Джетс
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    «Калгари» — «Тампа-Бэй»
    «Калгари» — «Тампа-Бэй»
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    «Питтсбург» — «Миннесота» 2:1

    «Питтсбург» обыграл «Миннесоту» в домашнем матче со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

    Дубль в составе «Пингвинов» оформил Брайан Раст, у проигравших гол забил Джордан Гринвей. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 18:07, отметился тремя бросками и заработал 2-минутное удаление во втором периоде.

    «Питтсбург» с 40 очками идет на восьмом месте на Востоке, «Миннесота» (36) — 11-я на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Миннесота» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Гринуэй — 6 (Койл, Бродин), 7:13 — 0:1. Раст — 8 (Гюнтцель), 13:30 — 1:1. Раст — 9 (Гюнтцель), 48:12 — 2:1Вратари: Десмит — Дубник (57:39 — 58:00, 59:53)Штраф: 6-8Броски: 37 (14+11+12) — 41 (17+10+14)

    «Питтсбург» — «Миннесота» 2:1

    «Филадельфия» — «Нэшвилл» 2:1

    «Филадельфия» на своем льду переиграла «Нэшвилл» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

    Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился удалением за игру высоко поднятой клюшкой, и был наказан 10-минутным штрафом за толчок арбитра.

    «Филадельфия» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков. В последних пяти матчах «лётчики» одержали лишь одну победу. «Нэшвилл» (46) — третий на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Нэшвилл» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Ворачек — 9 (Кутюрье, Гудас), 5:10 — 1:0. Бонино — 6 (Ярнкрок, Эллис), 24:04 — 1:1. Жиру — 12 (Конекны), 28:33 — 2:1Вратари: Харт — Ринне (56:36)Штраф: 22-8Броски: 31 (9+14+8) — 32 (8+11+13)

    «Филадельфия» — «Нэшвилл» 2:1

    «Бостон» — «Анахайм» 3:1

    «Бостон» в домашнем матче обыграл «Анахайм» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

    Во всех трех голах «Бостона» поучаствовал чех Давид Пастрняк, набравший 3 (1+2) очка.

    С 42 очками «Бостон» пятый в Восточной конференции, «Анахайм» (43) — шестой на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Анахайм» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Пастрняк — 22 (бол., Краг, Бэкес), 28:19 — 1:0. Краг — 4 (бол., Маршан, Пастрняк), 38:05 — 2:0. Крейчи — 7 (Пастрняк, Маршан), 45:21 — 3:0. Махура — 1 (Роуни), 55:44 — 3:1Вратари: Галак — Гибсон (58:40 — 59:57)Штраф: 8-8Броски: 31 (8+10+13) — 25 (7+8+10)

    «Бостон» — «Анахайм» 3:1

    «Коламбус» — «Нью-Джерси» 2:1

    «Коламбус» дома обыграл «Нью-Джерси» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

    Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Артемий Панарин очков не набрал.

    «Коламбус» (41) — шестой на Востоке, «Нью-Джерси» (29) — 16-й.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Нью-Джерси» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Фолиньо — 9 (Дюбуа, Джонс), 4:17 — 1:0. Аткинсон — 20 (буллит), 21:15 — 2:0. Холл — 9 (Палмиери), 30:39 — 2:1Вратари: Бобровский — Блэквуд (57:54 — 58:09, 58:15)Штраф: 9-13Броски: 38 (17+10+11) — 30 (5+10+15)

    «Коламбус» — «Нью-Джерси» 2:1

    «Торонто» — «Флорида» 6:1

    «Торонто» на домашней площадке разгромил «Флориду» со счетом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1).

    В составе «Торонто» четыре голевые передачи на свой счет записал канадский защитник Морган Райлли. Также 4 (2+2) очка набрал нападающий Остон Мэттьюс.

    Российский защитник «Мэйпл Ливз» Никита Зайцев отметился удалением за задержку в середине второго периода.

    «Торонто», набрав 46 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» (32) — 14-я.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Флорида» — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
    Голы: Мэттьюс — 18 (бол., Марнер, Райлли), 18:17 — 1:0. Мэттьюс — 19 (Райлли, Капанен), 23:50 — 2:0. Кадри — 9 (Браун, Райлли), 31:14 — 3:0. Таварес — 22 (бол., Мэттьюс, Кадри), 42:38 — 4:0. Таварес — 23 (Марнер, Маринчин), 45:41 — 5:0. Боргстрем — 1 (бол., Маккэн, Ватрано), 50:28 — 5:1. Марнер — 10 (бол., Мэттьюс, Райлли), 55:14 — 6:1Вратари: Андерсен — Луонго (Раймер, 45:41)Штраф: 6-6Броски: 26 (10+8+8) — 26 (9+8+9)

    «Торонто» — «Флорида» 6:1

    «Каролина» — «Детройт» 1:4

    «Каролина» проиграла «Детройту» со счетом 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).

    Единственный гол в составе проигравших забил российский нападающий Андрей Свечников. Для него эта шайба стала десятой в сезоне.

    «Детройт» прервал серию из четырёх поражений и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Каролина» лишь раз победила в четырёх последних матчах, она (33) — 12-я.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Детройт» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
    Голы: Крунвалль — 2 (бол.), 11:50 — 0:1. Свечников — 10 (Фольк, Де Хаан), 21:30 — 1:1. Нильсен — 6 (Дженсен, Крунвалль), 32:19 — 1:2. Эрикссон — 3 (Бертуцци, Гленденинг), 43:58 — 1:3. Ларкин — 15 (п.в.), 59:41 — 1:4Вратари: Мразек (56:49 — 59:41) — БерньеШтраф: 2-4Броски: 39 (14+13+12) — 24 (7+6+11)

    «Каролина» — «Детройт» 1:4

    «Даллас» — «Чикаго» 2:5

    «Даллас» на своем льду проиграл «Чикаго» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2).

    Российские игроки Артем Анисимов («Чикаго»), Денис Гурьянов и Александр Радулов (Оба — «Даллас») сделали по голевой передаче.

    С 37 баллами «Даллас» 10-й на Западе, «Чикаго» (30) — 14-й.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Чикаго» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
    Голы: Дебринкэт — 15 (Сикура, Кемпф), 1:12 — 0:1. Густафссон — 8 (бол., Дебринкэт, Кейн), 17:23 — 0:2. Кейн — 16 (Анисимов, Мерфи), 21:56 — 0:3. Сегин — 11 (Бенн, Гурьянов), 28:15 — 1:3. Федун — 2 (Бенн, Радулов), 46:16 — 2:3. Кейн — 17 (п.в., Кемпф), 58:10 — 2:4. Перлини — 4 (п.в., Дебринкэт), 58:50 — 2:5Вратари: Бишоп (57:55 — 58:10, 58:25 — 58:50) — УордШтраф: 2-2Броски: 28 (14+10+4) — 29 (12+6+11)

    «Даллас» — «Чикаго» 2:5

    «Аризона» — «Монреаль» 1:2

    «Аризона» на своем льду проиграла «Монреалю» со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

    Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин очков не набрал.

    «Аризона» с 30 очками 13-я на Западе, «Монреаль» (41) — седьмой на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Монреаль» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Уэбер — 5 (бол., Питри, Друэн), 20:22 — 0:1. Экман-Ларссон — 4 (бол., Шмолц , Чикран), 26:49 — 1:1. Байрон — 8 (Дано, Э. Шоу), 41:16 — 1:2Вратари: Кюмпер (58:26 — 59:03, 59:19) — ПрайсШтраф: 6-8Броски: 37 (14+15+8) — 28 (12+8+8)

    «Аризона» — «Монреаль» 1:2

    «Калгари» — «Тампа-Бэй» 4:5 Б

    «Тампа-Бэй» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграла «Калгари» — 5:4 (1:3, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0).

    Победный буллит реализовал Джей Ти Миллер.

    Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отдал 2 голевые передачи и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев участия во встрече не принимали.

    «Калгари» с 47 очками второй на Западе, «Тампа-Бэй» с 56 баллами возглавляет Восток.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Тампа-Бэй» — 4:5 Б (3:1, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Палат — 4 (Пойнт, Кучеров), 3:38 — 0:1. Беннетт — 6 (Ткачак, Хэнифин), 4:29 — 1:1. Монахэн — 21 (Линдхольм, Годро), 7:50 — 2:1. Баклунд — 6 (Беннетт), 12:25 — 3:1. Стэмкос — 18 (Эрне, Кучеров), 23:19 — 3:2. Киллорн — 9 (Гурд, Макдона), 25:52 — 3:3. Джирарди — 3 (Чирелли), 55:35 — 3:4. Годро — 16, 57:32 — 4:4Победный буллит: МиллерВратари: Риттих — ДомингеШтраф: 8-2Броски: 37 (12+8+10+7) — 36 (8+14+12+2)

    «Калгари» — «Тампа-Бэй» 4:5 Б

    «Ванкувер» — «Сент-Луис» 5:1

    «Ванкувер» одержал уверенную победу над «Сент-Луисом» со счетом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).

    Единственный гол в составе гостей забил россиянин Владимир Тарасенко. Россияне Иван Барбашев и Николай Голдобин результативными действиями не отметились.

    «Ванкувер» (38) — девятый на Западе, «Сент-Луис» (30) — 12-й.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
    Голы: Хорват — 17 (бол., Петтерссон, Эдлер), 25:51 — 1:0. Годетт — 2, 26:19 — 2:0. Лейво — 8 (Гранлунд), 42:08 — 3:0. Тарасенко — 11 (Шенн), 46:33 — 3:1. Виртанен — 11 (Эдлер, Хорват), 51:24 — 4:1. Эрикссон — 7 (п.в., Виртанен), 55:24 — 5:1Вратари: Маркстрем — Аллен (55:01 — 55:24)Штраф: 6-4Броски: 29 (5+14+10) — 30 (15+3+12)

    «Ванкувер» — «Сент-Луис» 5:1

    «Вегас» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2

    «Вегас» одержал домашнюю волевую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).

    Голами в составе «золотых рыцарей» отметились Брэндон Пирри, Вильям Карлссон, Пол Штястны и Нейт Шмидт, у «островитян» — Мэттью Барзал и Брок Нельсон.

    «Вегас» с 42 очками седьмой в Западной конференции, «Нью-Йорк Айлендерс» (38) — девятый в Восточной конференции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
    Голы: Барзал — 5 (Бэйли), 18:30 — 0:1. Нельсон — 12 (Эберле, Пулок), 19:38 — 0:2. Пирри — 1 (бол., Шмидт, Икин), 28:48 — 1:2. Карлссон — 14 (Теодор, Шмидт), 46:22 — 2:2. Штястны — 2 (Смит, Холден), 47:25 — 3:2. Шмидт — 3 (п.в.), 59:45 — 4:2Вратари: Флери — Грайсс (58:38 — 58:53, 59:07 — 59:10, 59:16 — 59:45)Штраф: 6-6Броски: 47 (15+19+13) — 21 (8+5+8)

    «Вегас» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2

    «Сан-Хосе» — «Виннипег» 3:5

    «Сан-Хосе» на домашнем льду проиграл «Виннипегу» — 3:5 (2:3, 1:0, 0:2).

    «Сан-Хосе» не смог продлить победную серию до шести матчей, а «Виннипег» вернулся на первое место в Западной конференции, опередив «Калгари».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Виннипег» 3:5 (2:3, 1:0, 0:2)
    Голы: 0:1 — Бафлин — 00:51 (4x4), 1:1 — Кейн (Торнтон) — 01:36 (4x4), 2:1 — Павелски (Лабанк, Карлссон) — 11:27 (5x4), 2:2 — Элерс (Уилер, Шьяро) — 12:32 (5x5), 2:3 — Аплтон (Петан, Лемье) — 13:44 (5x5), 3:3 — Донской (Кейн) — 39:54 (5x5), 3:4 — Элерс (Уилер, Шайфли) — 56:53 (5x5), 3:5 — Элерс (Уилер, Шайфли) — 59:00 (en)

    «Сан-Хосе» — «Виннипег» 3:5
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