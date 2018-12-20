«Северсталь» отчислила 14 игроков за месяц

Нападающийпокинул сообщает пресс-служба череповецкого клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Чешский хоккеист пополнил состав команды в сезоне-2017/2018. Провел 63 игры, в которых набрал 19 (12+7) очков, показатель полезности «-9».

Также «Северсталь» объявила о расторжении контракта с защитниками Станиславом Калашниковым и Александром Макаровым, и с нападающим Дмитрием Казионовым.

Таким образом, в декабре «Северсталь» рассталась уже с 14 игроками.

«Северсталь» занимает 11-е место в Западной конференции. В четверг команда встретится с «Авангардом» в Балашихе. 0