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    «Автомобилист» одержал победу над «Нефтехимиком»

    КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел домашнее поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
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    В составе победителей отличились Дэн Секстон (12-я минута) и Найджел Доус (16).

    Единственную шайбу хозяев забросил Андрей Нестрашил (39).

    «Автомобилист» с 65 очками лидирует в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на десятой строчке, имея в активе 34 очка.

    В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 21 декабря на выезде сыграют с «Торпедо», а команда Андрея Назарова в тот же день примет «Металлург».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
    Голы: Секстон — 16, 12:59 — 0:1. Доус — 21, 16:45 — 0:2. Нестрашил — 6 (бол., Полашек, Галимов), 39:55 — 1:2Вратари: Ежов (58:40) — КоваржБроски: 33 (13+12+8) — 32 (10+10+12)Штраф: 14 — 4
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