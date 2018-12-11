Юниорская сборная России обыграла Чехию на Мировом кубке вызова
ФХР
По шайбе в этой игре забросили Василий Подколзин, Артемий Князев, Тахир Мингачев и Александр Гордин. Игроком матча в составе сборной России был признан ассистент капитана Илья Николаев, на счету которого одна голевая передача.
Россияне одержали вторую победу на турнире и возглавляют таблицу с шестью очками.
Третий матч группового этапа юниорская сборная России проведет 13 декабря против сборной «Канады Запад».
Мировой кубок вызова U18. Боннивил (Канада)
Россия U18 — Чехия U19 — 4:2 (1:1; 2:1; 1:0)
Голы: Подколзин (Николаев), 02:13 — 1:0; Блумель, 05:25 — 1:1; Князев (Подколзин, Буренов), 23:52 — 2:1; Мингачев (Бычков, Гуськов), 26:00 — 3:1; Адамек (Сик, Кропачек) 35:01, — 3:2; Гордин (Абрамов), 40:47 — 4:2