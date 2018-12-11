в матче Мирового кубка вызова победила командусо счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

Юниорская сборная России обыграла Чехию на Мировом кубке вызова ФХР 100% Высокие коэффициенты Играть!

По шайбе в этой игре забросили Василий Подколзин, Артемий Князев, Тахир Мингачев и Александр Гордин. Игроком матча в составе сборной России был признан ассистент капитана Илья Николаев, на счету которого одна голевая передача.

Россияне одержали вторую победу на турнире и возглавляют таблицу с шестью очками.

Третий матч группового этапа юниорская сборная России проведет 13 декабря против сборной «Канады Запад».