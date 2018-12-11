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    Юниорская сборная России обыграла Чехию на Мировом кубке вызова

    Сборная России Сборная Чехии
    Юниорская сборная России U18 в матче Мирового кубка вызова победила команду Чехии со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

    Юниорская сборная России обыграла Чехию на Мировом кубке вызова
    Юниорская сборная России обыграла Чехию на Мировом кубке вызова
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    По шайбе в этой игре забросили Василий Подколзин, Артемий Князев, Тахир Мингачев и Александр Гордин. Игроком матча в составе сборной России был признан ассистент капитана Илья Николаев, на счету которого одна голевая передача.

    Россияне одержали вторую победу на турнире и возглавляют таблицу с шестью очками.

    Третий матч группового этапа юниорская сборная России проведет 13 декабря против сборной «Канады Запад».

    Мировой кубок вызова U18. Боннивил (Канада)
    Россия U18 — Чехия U19 — 4:2 (1:1; 2:1; 1:0)
    Голы: Подколзин (Николаев), 02:13 — 1:0; Блумель, 05:25 — 1:1; Князев (Подколзин, Буренов), 23:52 — 2:1; Мингачев (Бычков, Гуськов), 26:00 — 3:1; Адамек (Сик, Кропачек) 35:01, — 3:2; Гордин (Абрамов), 40:47 — 4:2
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