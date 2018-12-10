НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайба Голдобина и передача Яковлева

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«Сент-Луис» — «Ванкувер» 1:6

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Сент-Луис» — 6:1 (3:0, 2:0, 1:1).

Главным героем встречи стал форвард «Ванкувера» Брок Бёзер, оформивший хет-трик. Пять (1+4) баллов за результативность в активе Элиаса Петтерссона. Голом в составе победителей также отметился россиянин Николай Голдобин.

Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко за 17 минут 22 секунды набрал показатель «-4». Иван Барбашев за 11 минут 6 секунд заработал «-2».

В турнирной таблице «Сент-Луис» с 24 очками 13-й на Западе, «Ванкувер» (29) — 11-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Ванкувер» — 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) Голы: Бозер — 7 (Петтерссон), 2:31 — 0:1. Петтерссон — 15 (Стэчер), 12:46 — 0:2. Бозер — 8 (Петтерссон, Хаттон), 14:06 — 0:3. Хорват — 14 (Руссель, Эрикссон), 31:23 — 0:4. Голдобин — 5 (Петтерссон, Гудбрэнсон), 33:18 — 0:5. Киру — 1 (Бортуццо, О`Райлли), 48:05 — 1:5. Бозер — 9 (Петтерссон, Пулио), 48:45 — 1:6Вратари: Аллен (Джонсон, 14:06) — МаркстремШтрафы: 4-4Броски: 23 (9+10+4) — 21 (8+8+5)

«Сент-Луис» — «Ванкувер» 1:6

«Виннипег» — «Филадельфия» 7:1

«Виннипег» на своем льду обыграл «Филадельфию» со счетом 7:1 (2:1, 3:0, 2:0).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Виннипега» Марк Шайфли, набравший 3 (0+3) очка.

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов за 14 минут 9 секунд набрал показатель «-1». Иван Проворов из «Флайерз» за 27 минут заработал «-2».

«Виннипег» (38) — четвертый на Западе, «Филадельфия» (27) — 15-я на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Филадельфия» — 7:1 (2:1, 3:0, 2:0) Голы: Коннор — 11, 11:38 — 1:0. Моррисси — 3 (бол., Элерс, Перро), 14:36 — 2:0. Ворачек — 8 (Санхейм, Патрик), 17:34 — 2:1. Танев — 5 (Моррисси, Шайфли), 27:31 — 3:1. Бафлин — 3 (бол., Лайне, Шайфли), 34:31 — 4:1. Уилер — 5 (мен., Шайфли), 35:59 — 5:1. Литтл — 6 (бол., Майерс, Элерс), 41:41 — 6:1. Майерс — 2 (Лайне), 48:03 — 7:1Вратари: Хеллебайк — Нойвирт (Столарз, 37:31)Штрафы: 16-23Броски: 35 (6+19+10) — 35 (17+10+8)

«Виннипег» — «Филадельфия» 7:1

«Оттава» — «Бостон» 1:2 ОТ

«Бостон» обыграл «Оттаву» в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Победную шайбу забросил нападающий Тори Краг.

«Бостон», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Оттава» (30) — на 13-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Бостон» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Стоун — 15 (Уайт, Харпур), 12:51 — 1:0. Маршан — 8 (бол., Пастрняк, Краг), 27:49 — 1:1. Краг — 2 (Крейчи, Маршан), 63:07 — 1:2Вратари: Маккенна — РаскШтрафы: 21-11Броски: 28 (11+12+4+1) — 44 (12+15+14+3)

«Оттава» — «Бостон» 1:2 ОТ

«Чикаго» — «Монреаль» 2:3

«Монреаль» обыграл «Чикаго» — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий «Монреаля» Томаш Татар. Дубль в составе «Чикаго» оформил Патрик Кейн. Голкипер гостей Кэри Прайс отразил 37 бросков из 39.

Российский форвард Артем Анисимов результативными действиями не отметился.

«Чикаго» (23) — 15-й на Западе, «Монреаль» (35) — шестой на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Монреаль» — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) Голы: Доми — 14 (Э. Шоу, Райлли), 6:05 — 0:1. Уэбер — 3 (Агостино, Шапу), 7:36 — 0:2. Кейн — 14 (бол., Сибрук, Дебринкэт), 19:01 — 1:2. Кейн — 15 (Кахун, Густафссон), 32:55 — 2:2. Татар — 12 (Питри, Котканиеми), 58:43 — 2:3Вратари: Кроуфорд (59:11) — ПрайсШтрафы: 8-16Броски: 39 (10+12+17) — 28 (7+8+13)

«Чикаго» — «Монреаль» 2:3

«Анахайм» — «Нью-Джерси» 6:5 Б

«Анахайм» обыграл «Нью-Джерси» по буллитам — 6:5 Б (3:3, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

Нападающий «Дакс» Онджей Касе набрал в этой игре 3 (1+2) очка. Победу хозяевам в серии послематчевых буллитов принес Даниэль Спронг.

В составе «Дэвилз» защитник Егор Яковлев провел на льду 14 минут 13 секунд. Он записал на свой счет результативную передачу.

«Анахайм» (37) — пятый на Западе. «Нью-Джерси» (26) — 16-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Нью-Джерси» — 6:5 Б (3:3, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Палмиери — 15 (Яковлев), 1:38 — 0:1. Сильверберг — 8 (Мэнсон, Кольяно), 2:12 — 1:1. Шервуд — 3 (Роуни, Монтур), 2:47 — 2:1. Палмиери — 16 (Холл), 10:49 — 2:2. Сиверсон — 4 (бол., Юханссон, Братт), 13:08 — 2:3. Монтур — 4 (Каше, Гецлаф), 13:39 — 3:3. Сени — 2 (Братт), 29:00 — 3:4. Оберг — 10 (Каше, Гецлаф), 48:35 — 4:4. Каше — 5, 53:58 — 5:4. Юханссон — 6 (Хишир, Бойл), 59:02 — 5:5Победный буллит: СпронгВратари: Миллер (13:36 — 13:39Гибсон, 47:13) — Шнайдер (57:57 — 59:02)Штрафы: 6-2Броски: 38 (13+10+9+6) — 35 (15+10+9+1)

«Анахайм» — «Нью-Джерси» 6:5 Б

«Эдмонтон» — «Калгари» 1:0

«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственную шайбу во встрече забросил Коннор Макдэвид. Российский нападающий Валентин Зыков во втором матче за «Эдмонтон» провел на льду 7 минут и 1 секунду.

«Огоньки» прервали серию из пяти побед кряду, но остались лидерами Западной конференции с 40 очками в активе. Для «Эдмонтона» это шестой выигрыш в семи последних встречах, «нефтяники» — девятые с 34 балами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Калгари» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Макдэвид — 16 (Чейссон, Драйзайтль), 12:18 — 1:0Вратари: Коскинен — Риттих (58:48)Броски: 30 (16+7+7) — 24 (10+10+4)Штрафы: 9-15

«Эдмонтон» — «Калгари» 1:0

«Вегас» — «Даллас» 4:2

«Вегас» обыграл «Даллас» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

Форвард «Старз» Александр Радулов провел на площадке 18 минут 28 секунд. Россиянин очков в этой игре не набрал.

«Вегас» (35) — восьмой на Западе, «Даллас» (35) — шестой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Даллас» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Голы: Ганзал — 1 (бол., Хейсканен, Линделл), 6:29 — 0:1. Карпентер — 1 (Линдберг, Макнэбб), 16:12 — 1:1. Карлссон — 10 (Шмидт, Теодор), 31:48 — 2:1. Так — 10 (Пачоретти, Миллер), 38:17 — 3:1. Линделл — 5 (бол., Спецца, Хейсканен), 48:33 — 3:2. Смит — 6 (бол., п.в., Миллер), 59:32 — 4:2Вратари: Флери — Бишоп (58:12 — 58:24, 59:11 — 59:32)Штрафы: 8-10Броски: 28 (8+14+6) — 24 (8+7+9)