НХЛ. Овечкин забросил 22-й гол, замены Бобровского и Варламова

«Баффало» — «Филадельфия» 2:6

«Филадельфия Флайерз» в выездном матче нанесла поражение «Баффало Сэйбрз» со счетом 6:2 (1:2, 1:0, 4:0).

Одним из главных героев встречи стал Клод Жиру, записавший на свой счет гол и три результативные передачи. Также по шайбе забросили Джеймс ван Римсдайк, Иван Проворов, Уэйн Симмондс, Дэйл Уис и Трэвис Конечны.

У хозяев дубль в первом периоде оформил Джек Айкел.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Филадельфия» — 2:6 (2:1, 0:1, 0:4) Голы: Айкел — 8 (Райнхарт, Скиннер), 4:04 — 1:0. Айкел — 9 (Пилут, Ристолайнен), 12:02 — 2:0. ван Римсдайк — 2 (Жиру), 12:52 — 2:1. Проворов — 3 (Лотон, Раффль), 30:10 — 2:2. Жиру — 11 (мен.), 42:49 — 2:3. Симмондс — 10 (Гостисбеер, Ворачек), 48:10 — 2:4. Уис — 3 (Раффль, Жиру), 49:25 — 2:5. Конекны — 9 (Жиру, ван Римсдайк), 51:00 — 2:6Вратари: Улльмарк — СтоларзШтраф: 11 — 9Броски: 30 (17+9+4) — 41 (15+14+12)

В турнирной таблице Восточной конференции «Баффало» занимает третье место (38 очков), а «Филадельфия» — 15-е (27 очков).

«Баффало» — «Филадельфия» 2:6

«Лос-Анджелес» — «Вегас» 5:1

«Лос-Анджелес Кингз» у себя дома победил «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

По два балла за результативность в составе победителей набрали Дерек Форборт (1+1), Джейк Маззин (0+2) и Майкл Амадио (0+2).

Российский нападающий «королей» Никита Щербак провел на льду 13 минут 32 секунды, забросив шайбу в дебютном матче за новый клуб.

Голкипер хозяев Джонатан Куик отразил 29 бросков из 30.

Единственный гол в составе «Голден Найтс» забил Оскар Линдберг.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Голы: Линдберг — 1 (Носек, Карпентер), 4:23 — 0:1. Щербак — 1 (Маззин), 8:12 — 1:1. Лафф — 5 (бол., Лейпсик, Кемпе), 32:30 — 2:1. Картер — 6 (Даути, Форборт), 36:46 — 3:1. Форборт — 1 (Тоффоли, Амадио), 42:48 — 4:1. Томпсон — 2 (Маззин, Амадио), 58:33 — 5:1Вратари: Куик — ФлериШтраф: 6 — 2Броски: 25 (9+10+6) — 30 (8+13+9)

«Лос-Анджелес» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции (23 очка), а «Вегас» — восьмое (33 очка).

«Лос-Анджелес» — «Вегас» 5:1

«Бостон» — «Торонто» 6:3

«Бостон Брюинз» дома одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:3 (1:0, 2:0, 3:3).

Главным героем матча стал защитник «Брюинз» Тори Крюг, набравший 3 (1+2) очка.

Для хозяев эта победа стала первой в четырех последних встречах.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Торонто» — 6:3 (1:0, 2:0, 3:3) Голы: Форсбакка-Карлссон — 3 (Пастрняк, Гржельчик), 11:20 — 1:0. Бэкес — 3 (бол., Маршан, Краг), 28:54 — 2:0. Краг — 1 (Маршан, Крейчи), 37:45 — 3:0. Хейнен — 3 (Донато, Мур), 41:47 — 4:0. Дермотт — 2 (Мэттьюс, Гардинер), 44:03 — 4:1. Крейчи — 4 (Пастрняк, Маршан), 44:37 — 5:1. Донато — 3 (Хейнен, Краг), 46:13 — 6:1. Мэттьюс — 16 (Юнссон, Райлли), 49:30 — 6:2. Юнссон — 7 (бол., Марло, Гардинер), 52:22 — 6:3Вратари: Галак — Андерсен (Спаркс, 46:13)Штраф: 58 — 40Броски: 32 (8+15+9) — 32 (11+9+12)

«Бостон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции (34 очка), а «Торонто» — второе (41 очко).

«Бостон» — «Торонто» 6:3

«Детройт» — «Айлендерс» 2:3

«Детройт Ред Уингз» при поддержке родных трибун уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:3 (2:0, 0:2, 0:1).

В первом периоде Джастин Абделкейдер и Никлас Кронвалль принесли хозяевам преимущество в две шайбы.

Впрочем, во второй 20-минутки гости отыгрались усилиями Кейси Сизикаса и Райана Пулока. Победную для «островитян» шайбу в третьем игровом отрезке забросил Мэтт Мартин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Айлендерс» — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1) Голы: Абделькадер — 5 (Ларкин, Нюквист), 4:59 — 1:0. Крунвалль — 1 (Ларкин), 13:53 — 2:0. Сизикас — 7 (Джонстон), 24:31 — 2:1. Пулок — 2 (бол., Бэйли, Барзал), 26:57 — 2:2. Мартин — 4 (Клаттербак, Ледди), 43:24 — 2:3Вратари: Бернье (57:56) — ГрайссШтраф: 20 — 18Броски: 25 (7+8+10) — 19 (6+10+3)

В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 12-е место (30 очков), а «Айлендерс» — восьмое (31 очко).

«Детройт» — «Айлендерс» 2:3

«Коламбус» — «Вашингтон» 0:4

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде победил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).

По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Овечкин (1+1) и Трэвис Бойд (1+1). Результативными передачами отметились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Шат-аут оформил голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби, совершив 28.

Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 10 бросков из 13 и был заменен после первого периода.

Отметим, что Овечкин вышел на чистое первое место в снайперской гонке (22 гола), обогнав финна Патрика Лайне («Виннипег Джетс») и канадца Брейдена Пойнта («Тампа-Бэй Лайтнинг»), в активе которых по 21 точному броску.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Вашингтон» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) Голы: Коннолли — 5 (Врана, Кузнецов), 1:42 — 0:1. Яшкин — 1 (Бойд, Орлов), 10:19 — 0:2. Овечкин — 22 (Кемпны, Карлсон), 19:41 — 0:3. Бойд — 1 (Овечкин, Дауд), 51:04 — 0:4Вратари: Бобровский (Корписало, 20:00) — ХолтбиШтраф: 6 — 8Броски: 28 (9+8+11) — 28 (13+8+7)

«Коламбус» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции (34 очка), а «Вашингтон» — четвертое (37 очков).

«Коламбус» — «Вашингтон» 0:4

«Оттава» — «Питтсбург» 2:1 ОТ

«Оттава Сенаторз» на арене «Канадиен Тайр-центр» победила «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Сенаторз» Райан Дзингел.

Евгений Малкин провел на льду 20 минут 2 секунды, нанес один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Питтсбург» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Шабо — 8 (Стоун), 4:24 — 1:0. Ди — 4, 23:27 — 1:1. Дзингел — 12 (бол., Стоун, Шабо), 61:20 — 2:1Вратари: Андерсон — ДесмитШтраф: 6 — 12Броски: 29 (7+10+10+2) — 36 (16+10+10+0)

В турнирной таблице Восточной конференции «Оттава» занимает 13-е место (29 очков), а «Питтсбург» — десятое (30 очков).

«Оттава» — «Питтсбург» 2:1 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» 7:1

«Тампа-Бэй Лайтнинг» у себя дома разгромила «Колорадо Эвеланш» со счетом 7:1 (3:1, 3:0, 1:0).

Главным героем встречи стал капитан «молний» Стивен Стэмкос, набравший 4 (2+2) очка. Дублем также отметился Ондржей Палат, Никита Кучеров сделал результативную передачу.

Единственную шайбу «Колорадо» забросил Натан Маккиннон.

Голкипер «Эваланш» Семен Варламов отразил 18 бросков из 23 и был заменен в середине второго периода.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 7:1 (3:1, 3:0, 1:0) Голы: Стэмкос — 11 (бол., Кучеров, Хедман), 3:05 — 1:0. Стэмкос — 12, 13:15 — 2:0. Маккиннон — 20 (Ландескуг, Рантанен), 14:14 — 2:1. Джонсон — 12 (Пойнт, Джирарди), 16:26 — 3:1. Киллорн — 6 (Гурд, Стэмкос), 22:00 — 4:1. Палат — 1 (Стэмкос, Сергачев), 27:59 — 5:1. Чирелли — 6 (Коберн), 30:01 — 6:1. Палат — 2 (бол., Джонсон, Миллер), 43:29 — 7:1Вратари: Доминге — Варламов (Грубауэр, 27:59)Штраф: 6 — 8Броски: 38 (13+15+10) — 30 (8+11+11)

«Тампа» сохраняет лидерство в Восточной конференции (47 очков), «Колорадо» идет третьим на Западе (39 очков).

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» 7:1

«Флорида» — «Рейнджерс» 4:5 Б

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде по буллитам победил «Флориду Пантерз» со счетом 5:4 Б (2:0, 1:3, 1:1, 0:0, 1:0).

По три балла за результативность в составе «Пантерз» набрали Кейт Яндл (1+2) и Джонатан Юбердо (1+2).

Три очка также в активе защитника «Рейнджерс» Фредрика Классона (1+2). Российский нападающий гостей Владислав Наместников отметился голом. У Евгения Дадонова передача.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Рейнджерс» — 4:5 Б (0:2, 3:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Зибанежад — 9 (Веси, Хэйс), 3:37 — 0:1. Наместников — 3 (мен., Хэйс, Клаессон), 18:10 — 0:2. Яндл — 5 (бол., Хоффман, Юбердо), 20:57 — 1:2. Юбердо — 8 (Яндл), 24:14 — 2:2. Белески — 1 (Шей, Дианджело), 26:28 — 2:3. Экблад — 7 (Юбердо, Дадонов), 38:20 — 3:3. Клаессон — 2, 41:32 — 3:4. Барков — 11 (бол., Яндл, Хоффман), 50:51 — 4:4Победный буллит: ШаттенкиркВратари: Луонго — ЛундквистШтраф: 2 — 8Броски: 31 (7+13+8+3) — 26 (12+5+5+4)

«Рейнджерс» — девятые в Восточной конференции (31 очко), «Флорида» — 14-я (28 очков).

«Флорида» — «Рейнджерс» 4:5 Б

«Аризона» — «Сан-Хосе» 3:5

«Сан-Хосе Шаркс» в гостях одержал победу над «Аризоной Койотс» со счетом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1).

Лучшими в составе победителей стали Логан Кутюр и Томаш Гертл, набравшие по два очка (1+1).

У проигравших два балла (1+1) на свой счет записал Брэд Ричардсон.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сан-Хосе» — 3:5 (0:2, 2:1, 1:2) Голы: Павелски — 19 (Диллон, Э. Карлссон), 14:36 — 0:1. Кутюр — 10 (Хертл, Майер), 15:26 — 0:2. Кейн — 9, 25:10 — 0:3. Шмолц — 5 (бол., Келлер, Гальченюк), 26:55 — 1:3. Ричардсон — 8 (Чикран), 30:43 — 2:3. Паник — 6 (Ричардсон), 45:45 — 3:3. Радил — 1 (Власик, Браун), 54:13 — 3:4. Хертл — 8 (п.в., Кутюр, Майер), 59:09 — 3:5Вратари: Хилл (58:52 — 59:09, 59:27) — ДеллШтраф: 2 — 2Броски: 20 (7+8+5) — 33 (14+12+7)

В турнирной таблице Западной конференции «Аризона» занимает 11-е место (28 очков), а «Сан-Хосе» — шестое (35 очков).

«Аризона» — «Сан-Хосе» 3:5

«Калгари» — «Нэшвилл» 5:2

«Калгари Флэймз» на домашней арене нанес поражение «Нэшвилл Предаторз» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

По разу в составе хозяев отличились Оливер Чюлингтон, Шон Монахан, Гарнет Хэтэуэй, Алан Куин и Элиас Линдхольм.

Гости ответили точными бросками Колтона Сиссонса и Крэйга Смита.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Нэшвилл» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) Голы: Кюлингтон — 1 (Линдхольм, Годро), 1:12 — 1:0. Сиссонс — 6 (Йоси, Саломяки), 19:07 — 1:1. Монахэн — 18 (Хэнифин, Хэмоник), 36:40 — 2:1. Смит — 8 (Экхольм, Гримальди), 40:54 — 2:2. Хэтэуэй — 4 (Ткачак, Кюлингтон), 46:03 — 3:2. Кин — 1 (Андерссон), 52:12 — 4:2. Линдхольм — 16 (п.в., Годро, Монахэн), 57:00 — 5:2Вратари: Смит — Сарос (56:30 — 57:00)Штраф: 4 — 6Броски: 25 (4+12+9) — 27 (7+8+12)

«Калгари» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции (40 очков), а «Нэшвилл» идет вторым (39 очков).