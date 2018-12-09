НХЛ. Овечкин забросил 22-й гол, замены Бобровского и Варламова

«Баффало» — «Филадельфия» 2:6
«Филадельфия Флайерз» в выездном матче нанесла поражение «Баффало Сэйбрз» со счетом 6:2 (1:2, 1:0, 4:0).
Одним из главных героев встречи стал Клод Жиру, записавший на свой счет гол и три результативные передачи. Также по шайбе забросили Джеймс ван Римсдайк, Иван Проворов, Уэйн Симмондс, Дэйл Уис и Трэвис Конечны.
У хозяев дубль в первом периоде оформил Джек Айкел.
В турнирной таблице Восточной конференции «Баффало» занимает третье место (38 очков), а «Филадельфия» — 15-е (27 очков).
«Лос-Анджелес» — «Вегас» 5:1
«Лос-Анджелес Кингз» у себя дома победил «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).
По два балла за результативность в составе победителей набрали Дерек Форборт (1+1), Джейк Маззин (0+2) и Майкл Амадио (0+2).
Российский нападающий «королей» Никита Щербак провел на льду 13 минут 32 секунды, забросив шайбу в дебютном матче за новый клуб.
Голкипер хозяев Джонатан Куик отразил 29 бросков из 30.
Единственный гол в составе «Голден Найтс» забил Оскар Линдберг.
«Лос-Анджелес» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции (23 очка), а «Вегас» — восьмое (33 очка).
«Бостон» — «Торонто» 6:3
«Бостон Брюинз» дома одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:3 (1:0, 2:0, 3:3).
Главным героем матча стал защитник «Брюинз» Тори Крюг, набравший 3 (1+2) очка.
Для хозяев эта победа стала первой в четырех последних встречах.
«Бостон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции (34 очка), а «Торонто» — второе (41 очко).
«Детройт» — «Айлендерс» 2:3
«Детройт Ред Уингз» при поддержке родных трибун уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:3 (2:0, 0:2, 0:1).
В первом периоде Джастин Абделкейдер и Никлас Кронвалль принесли хозяевам преимущество в две шайбы.
Впрочем, во второй 20-минутки гости отыгрались усилиями Кейси Сизикаса и Райана Пулока. Победную для «островитян» шайбу в третьем игровом отрезке забросил Мэтт Мартин.
В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 12-е место (30 очков), а «Айлендерс» — восьмое (31 очко).
«Коламбус» — «Вашингтон» 0:4
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде победил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).
По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Овечкин (1+1) и Трэвис Бойд (1+1). Результативными передачами отметились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Шат-аут оформил голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби, совершив 28.
Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 10 бросков из 13 и был заменен после первого периода.
Отметим, что Овечкин вышел на чистое первое место в снайперской гонке (22 гола), обогнав финна Патрика Лайне («Виннипег Джетс») и канадца Брейдена Пойнта («Тампа-Бэй Лайтнинг»), в активе которых по 21 точному броску.
«Коламбус» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции (34 очка), а «Вашингтон» — четвертое (37 очков).
«Оттава» — «Питтсбург» 2:1 ОТ
«Оттава Сенаторз» на арене «Канадиен Тайр-центр» победила «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Сенаторз» Райан Дзингел.
Евгений Малкин провел на льду 20 минут 2 секунды, нанес один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».
В турнирной таблице Восточной конференции «Оттава» занимает 13-е место (29 очков), а «Питтсбург» — десятое (30 очков).
«Тампа-Бэй» — «Колорадо» 7:1
«Тампа-Бэй Лайтнинг» у себя дома разгромила «Колорадо Эвеланш» со счетом 7:1 (3:1, 3:0, 1:0).
Главным героем встречи стал капитан «молний» Стивен Стэмкос, набравший 4 (2+2) очка. Дублем также отметился Ондржей Палат, Никита Кучеров сделал результативную передачу.
Единственную шайбу «Колорадо» забросил Натан Маккиннон.
Голкипер «Эваланш» Семен Варламов отразил 18 бросков из 23 и был заменен в середине второго периода.
«Тампа» сохраняет лидерство в Восточной конференции (47 очков), «Колорадо» идет третьим на Западе (39 очков).
«Флорида» — «Рейнджерс» 4:5 Б
«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде по буллитам победил «Флориду Пантерз» со счетом 5:4 Б (2:0, 1:3, 1:1, 0:0, 1:0).
По три балла за результативность в составе «Пантерз» набрали Кейт Яндл (1+2) и Джонатан Юбердо (1+2).
Три очка также в активе защитника «Рейнджерс» Фредрика Классона (1+2). Российский нападающий гостей Владислав Наместников отметился голом. У Евгения Дадонова передача.
«Рейнджерс» — девятые в Восточной конференции (31 очко), «Флорида» — 14-я (28 очков).
«Аризона» — «Сан-Хосе» 3:5
«Сан-Хосе Шаркс» в гостях одержал победу над «Аризоной Койотс» со счетом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1).
Лучшими в составе победителей стали Логан Кутюр и Томаш Гертл, набравшие по два очка (1+1).
У проигравших два балла (1+1) на свой счет записал Брэд Ричардсон.
В турнирной таблице Западной конференции «Аризона» занимает 11-е место (28 очков), а «Сан-Хосе» — шестое (35 очков).
«Калгари» — «Нэшвилл» 5:2
«Калгари Флэймз» на домашней арене нанес поражение «Нэшвилл Предаторз» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).
По разу в составе хозяев отличились Оливер Чюлингтон, Шон Монахан, Гарнет Хэтэуэй, Алан Куин и Элиас Линдхольм.
Гости ответили точными бросками Колтона Сиссонса и Крэйга Смита.
«Калгари» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции (40 очков), а «Нэшвилл» идет вторым (39 очков).