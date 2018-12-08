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    НХЛ. Дебют Зыкова и результативная передача Свечникова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 декабря

    НХЛ Виннипег Джетс Сент-Луис Блюз Даллас Старз Сан-Хосе Шаркс Эдмонтон Ойлерз Миннесота Уайлд Анахайм Дакс Каролина Харрикейнз
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    «Эдмонтон» — «Миннесота»
    «Эдмонтон» — «Миннесота»
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    «Виннипег» — «Сент-Луис» 0:1

    «Сент-Луис Блюз» одержал выездную победу над «Виннипег Джетс» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

    Единственную шайбу на 35-й минуте встречи забросил шведский форвард «блюзменов» Александр Стин, реализовав большинство.

    Голкипер Джейк Аллен оформил шат-аут, отразив 25 бросков из 25.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Сент-Луис» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Гол: Стин — 7 (бол., Парэйко, Шенн), 34:56 — 0:1Вратари: Хеллебайк (57:50) — АлленШтраф: 6 — 14Броски: 26 (13+7+6) — 26 (9+13+4)

    В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает четвертое место (36 очков), а «Сент-Луис» — 13-е (24 очка).

    «Виннипег» — «Сент-Луис» 0:1

    «Даллас» — «Сан-Хосе» 3:2

    «Даллас Старз» на домашнем льду обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

    В составе победителей точными бросками отметились Маттиас Янмарк, Миро Хейсканен и Бретт Ритчи.

    У проигравших отличились Эвандер Кейн и Логан Кутюр.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Сан-Хосе» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
    Голы: Кейн — 8 (Э. Карлссон, Донской), 9:22 — 0:1. Янмарк — 2 (Полак), 34:05 — 1:1. Хейсканен — 5 (Питлик, Факса), 44:38 — 2:1. Ритчи — 2 (Шор, Спецца), 46:26 — 3:1. Кутюр — 9 (Э. Карлссон, Диллон), 46:59 — 3:2Вратари: Бишоп — Джонс (58:01)Штраф: 4 — 4Броски: 30 (5+16+9) — 43 (13+14+16)

    «Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции (35 очков), а «Сан-Хосе» — восьмое (33 очка).

    «Даллас» — «Сан-Хосе» 3:2

    «Эдмонтон» — «Миннесота» 7:2

    «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду разгромил «Миннесоту Уайлд» — 7:2 (3:1, 0:0, 4:1).

    Дубль в составе победителей оформил Леон Драйзайтль, по голу на счету Райана Ньюджента-Хопкинса, Коннора Макдэвида, Зака Кассиана, Алекса Чиассона и Дарнелла Нурса.

    У «дикарей» отличились Маркус Фолиньо и Нино Нидеррайтер.

    В составе «Ойлерз» дебютировал Валентин Зыков, который за 11 минут и 41 секунду игрового времени заработал две минуты штрафа, сделал два силовых приема и заблокировал один бросок.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Миннесота» — 7:2 (3:1, 0:0, 4:1)
    Голы: Драйзайтль — 14 (Макдэвид), 4:14 — 1:0. Ньюджент-Хопкинс — 8 (Хайра, Нерс), 7:44 — 2:0. Макдэвид — 15 (Расселл, Грэвел), 8:42 — 3:0. Фолиньо — 2 (Хендрикс, Браун), 10:38 — 3:1. Кассиан — 2 (Лучич, Беннинг), 41:51 — 4:1. Нидеррайтер — 4 (Паризе, Койл), 47:32 — 4:2. Драйзайтль — 15 (Макдэвид), 50:34 — 5:2. Чейссон — 12 (Хайра), 53:48 — 6:2. Нерс — 3 (Драйзайтль, Макдэвид), 57:09 — 7:2Вратари: Тэлбот — Дубник (Стэлок, 8:42)Штраф: 4 — 2Броски: 32 (13+9+10) — 33 (9+14+10)

    «Эдмонтон» занимает десятое место в Западной конференции (32 очка), а «Миннесота» — девятое (32 очка).

    «Эдмонтон» — «Миннесота» 7:2

    «Анахайм» — «Каролина» 1:4

    «Анахайм Дакс» на домашней арене потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).

    Победу гостям принесли точные броски Кларка Бишопа, Бретта Песке, Джастина Уильямса и Себастьяна Ахо. Россиянин Андрей Свечников записал на свой счет результативную передачу.

    У хозяев единственную шайбу забросил Якоб Сильверберг.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Каролина» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
    Голы: Сильверберг — 7 (мен., Дотчин), 11:47 — 1:0. Бишоп — 1, 21:53 — 1:1. Песке — 3 (Терявяйнен), 41:56 — 1:2. Уильямс — 5 (Бишоп, Свечников), 42:57 — 1:3. Ахо — 8 (п.в., Терявяйнен), 58:46 — 1:4Вратари: Гибсон (57:48 — 58:46) — МразекШтраф: 27 — 19Броски: 19 (6+9+4) — 36 (13+8+15)

    «Анахайм» занимает шестое место в Западной конференции (35 очков). «Каролина» идет восьмой на Востоке (30 очков). 0

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