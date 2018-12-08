НХЛ. Дебют Зыкова и результативная передача Свечникова

«Виннипег» — «Сент-Луис» 0:1
«Сент-Луис Блюз» одержал выездную победу над «Виннипег Джетс» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Единственную шайбу на 35-й минуте встречи забросил шведский форвард «блюзменов» Александр Стин, реализовав большинство.
Голкипер Джейк Аллен оформил шат-аут, отразив 25 бросков из 25.
В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает четвертое место (36 очков), а «Сент-Луис» — 13-е (24 очка).
«Даллас» — «Сан-Хосе» 3:2
«Даллас Старз» на домашнем льду обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).
В составе победителей точными бросками отметились Маттиас Янмарк, Миро Хейсканен и Бретт Ритчи.
У проигравших отличились Эвандер Кейн и Логан Кутюр.
«Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции (35 очков), а «Сан-Хосе» — восьмое (33 очка).
«Эдмонтон» — «Миннесота» 7:2
«Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду разгромил «Миннесоту Уайлд» — 7:2 (3:1, 0:0, 4:1).
Дубль в составе победителей оформил Леон Драйзайтль, по голу на счету Райана Ньюджента-Хопкинса, Коннора Макдэвида, Зака Кассиана, Алекса Чиассона и Дарнелла Нурса.
У «дикарей» отличились Маркус Фолиньо и Нино Нидеррайтер.
В составе «Ойлерз» дебютировал Валентин Зыков, который за 11 минут и 41 секунду игрового времени заработал две минуты штрафа, сделал два силовых приема и заблокировал один бросок.
«Эдмонтон» занимает десятое место в Западной конференции (32 очка), а «Миннесота» — девятое (32 очка).
«Анахайм» — «Каролина» 1:4
«Анахайм Дакс» на домашней арене потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).
Победу гостям принесли точные броски Кларка Бишопа, Бретта Песке, Джастина Уильямса и Себастьяна Ахо. Россиянин Андрей Свечников записал на свой счет результативную передачу.
У хозяев единственную шайбу забросил Якоб Сильверберг.
«Анахайм» занимает шестое место в Западной конференции (35 очков). «Каролина» идет восьмой на Востоке (30 очков). 0